Dzīve pasaules skaistākajā ciematā pārvērtusies par murgu: kāpēc vietējie iedzīvotāji vēlas doties prom
Anglijas ciemats Baiberija izskatās kā izkāpis no pasaku grāmatas – gleznaini akmens namiņi, šauras ieliņas un mierīga upe, kas līkumo gar ziedošiem dārziem. 2025. gadā žurnāls "Forbes" to pat atzina par skaistāko ciematu pasaulē. Taču milzīgajai atpazīstamībai ir arī ēnas puse – nebeidzamās tūristu straumes ir pilnībā izjaukušas vietējo iedzīvotāju mieru, un daļa no viņiem jau nolēmuši pamest savas mājas.
Baiberija ir viens no gleznainākajiem Kotsvoldas reģiona ciematiem. Tā romantiskās ainavas jau sen piesaistījušas arī kino veidotāju uzmanību. Īpaši iecienīta filmēšanas vieta ir Ārlingtonrovas iela ar tās senajām akmens mājiņām. Tās redzamas fantāzijas filmā „Zvaigžņu putekļi”, kā arī filmā „Bridžitas Džonsas dienasgrāmata”.
Par Baiberijas skaistumu runā jau vairāk nekā gadsimtu. Vēl 19. gadsimtā britu mākslinieks un dizainers Viljams Moriss to nodēvēja par „skaistāko ciematu Anglijā”. Tāpēc nav pārsteigums, ka pērn žurnāla „Forbes” veidotajā pasaules 50 skaistāko ciematu sarakstā Baiberija ierindojās pirmajā vietā.
Taču pastkartes cienīgajai ainavai ir arī otra puse. Kamēr ceļotāji no visas pasaules steidz iemūžināt gleznainās ieliņas un senās mājas, ciemata iedzīvotājiem arvien grūtāk kļūst nosargāt savu privātumu. Pēc britu mediju aplēsēm, Baiberijā, kurā dzīvo tikai aptuveni 600 cilvēku, tūrisma sezonas noslogotākajās dienās ierodas pat 20 000 apmeklētāju. Šaurās ielas piepilda cilvēku straumes, tūristu autobusi rada sastrēgumus, un ikdienas miers kļūst par retumu.
Pikniks svešā viesistabā
Braiens un Džila Skārdi vairāk nekā 14 gadus dzīvoja slavenajā Ārlingtonrovas ielā, kuras senās akmens mājiņas ik dienu pulcē tūristu pūļus. Taču kādu dienu, pārnākot mājās, pāris piedzīvoja ko tādu, ko grūti pat iztēloties – viņu viesistabā bija ērti iekārtojusies nepazīstama ģimene un mierīgi ieturēja līdzi paņemto maltīti.
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„Es nespēju noticēt savām acīm, kad atvēru durvis un ieraudzīju, ka viņi visi tur sēž un gardu muti ēd,” stāstīja Braiens. Līdzīgu pārsteigumu piedzīvoja arī pāra kaimiņiene – reiz, pārnākot mājās, viņa savā dārzā ieraudzīja svešiniekus, kuri tur bija sarīkojuši pikniku.
Ar to nepatikšanas nebeidzās. Pie pāra mājas regulāri pulcējās apmeklētāji, cenšoties nofotografēt namiņu pēc iespējas izdevīgākā rakursā. Reizēm cilvēku bija tik daudz, ka saimniekiem kļuva grūti pat izkļūt no mājas un nokļūt uz ielas. Dzīve vienā no visvairāk fotografētajām Anglijas mājām pamazām kļuva neciešama, un pēc vairāk nekā 14 tur pavadītiem gadiem pāris nolēma pārcelties.
„Mums apnika uzmācīgie tūristi, klauvēšana pie durvīm, lūrēšana pa logiem un nemitīgā iejaukšanās mūsu privātajā dzīvē,” skaidroja Braiens. Pēc viņa teiktā, situācija strauji pasliktinājusies pēc Covid-19 pandēmijas – apmeklētāju kļuvis arvien vairāk, bet viņu uzvedība aizvien mazāk atbildusi pieklājības normām. „Tas ir brīnišķīgs ciemats, kuru diemžēl posta tieši tie cilvēki, kas atbraukuši to apskatīt,” rūgti piebilda vīrietis.
Vietējos notur par nolīgtiem aktieriem
Arī citiem Baiberijas iedzīvotājiem tūristu pieplūdums sagādā ne mazums neērtību. Daļa apmeklētāju acīmredzot aizmirst, ka aiz skaistajām vēsturisko māju fasādēm dzīvo cilvēki, nevis muzeja eksponāti. Vietējie stāsta, ka tūristi mēdz lūkoties pa logiem, fotografēties pie svešām durvīm un iemūžināt ikvienu sīkumu, kas piesaista viņu uzmanību. Daži pat esot iedomājušies, ka māju iemītnieki ir nolīgti aktieri, kuru uzdevums ir radīt brīvdabas muzeja atmosfēru.
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„Mums ir tik skaista vieta, ar kuru vēlamies dalīties ar citiem, taču milzīgais apmeklētāju pieplūdums un cilvēku pūļi dzīvi šeit padarījuši pilnīgi nepanesamu,” atzina vietējā iedzīvotāja Lina Edvardsa.
Lielu daļu intereses par Baiberiju veicina arī sociālie tīkli. Video un fotogrāfijas no ciemata plaši izplatās platformās „TikTok” un „Instagram”. Īpaši iecienīts tas kļuvis Japānā, jo Ārlingtonrovas iela un tās apkārtne redzama populārajā mangā un animācijas seriālā „Kin-iro Mosaic”. Japāņu fani mēro tālu ceļu, lai savām acīm aplūkotu vietas, ko iepriekš redzējuši ekrānā, tostarp slaveno ielu un akmens tiltu pār upi.
Tūristu radītās problēmas skārušas arī Kolnas upi, kas tek cauri ciematam. Vasarās tās krastos pulcējas atpūtnieki, daļa dodas veldzēties ūdenī, bet citi pat ienes upē galdiņus un krēslus, lai tur sarīkotu pikniku. Pēc šādām izklaidēm apkārtne bieži paliek piemētāta ar atkritumiem, un tas arvien vairāk satrauc vietējos iedzīvotājus.
Mēģina rast kompromisu
Tomēr ne visi Baiberijas iedzīvotāji vēlas tūristu plūsmu ierobežot pavisam. Vietējiem uzņēmējiem apmeklētāji ir būtisks ienākumu avots. Piemēram, vēsturiskā kroga „Catherine Wheel” darbinieki atzīst, ka bez ceļotājiem uzņēmumam būtu grūti izdzīvot.
„Mēs visi piekrītam, ka problēma pastāv, un esmu pārliecināts, ka varam atrast risinājumu, kas apmierinās gan uzņēmējus, gan vietējos iedzīvotājus,” uzskata vietējās foreļu audzētavas pārstāvis Anguss Gejs.
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Pašvaldība cenšas rast kompromisu, lai mazinātu tūristu radīto slodzi, vienlaikus nekaitējot vietējiem uzņēmumiem. Tiek ierobežota tūristu autobusu novietošana, paplašinātas zonas, kurās aizliegts stāvēt, un apsvērta iespēja apmeklētājus ciematā nogādāt ar mazākiem transportlīdzekļiem.