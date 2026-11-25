Elle uz Kairas apvedceļa: baisā ugunsgrēkā daudz bojāgājušo. VIDEO
Ugunsgrēkā, kas trešdien izraisījies Ēģiptē uz Kairas apvedceļa, dzīvību zaudējuši vismaz 30 cilvēki, trešdien pavēstīja Veselības ministrija.
Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles. The death toll has now risen to more than 30, according to the Health Ministry.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
Sākotnēji aizdegās kravas automašīna, kas pārvadāja gāzes balonus, vēsta vietējie mediji. Baloni pēc tam eksplodēja, liesmām izplatoties uz citiem transportlīdzekļiem. Galīgais bojāgājušo skaits var būt lielāks, norāda mediji. 15 cilvēki guvuši ievainojumus.
Sākotnējā informācija liecina, ka visi upuri ir cilvēki, kas atradās automašīnās. Vietējie mediji ziņo, ka pilnībā sadeguši astoņi līdz desmit automobiļi.
Kopumā uz notikuma vietu nosūtītas 39 ātrās palīdzības mašīnas, un cietušie nogādāti trīs slimnīcās, norādīja ministrija. Veselības ministrs Haleds Abdelgafars deva rīkojumu slimnīcām netālu no negadījuma vietas paaugstināt gatavības līmeni, lai nodrošinātu medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem. Ministrija paziņoja, ka turpina uzraudzīt cietušo stāvokli un koordinēt darbību ar attiecīgajām iestādēm.