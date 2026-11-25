Pirms tikšanās ar Trampu NATO ģenerālsekretārs Rute attaisno viņa draudzīgo pieeju Putinam
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien intervijā telekanālam "Fox News" aizstāvēja ASV prezidenta Donalda Trampa pieeju attiecībās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Pirms trešdienas sarunām ar Trampu prezidenta Floridas īpašumā "Mar-a-Lago" Rute telekanālam apgalvoja, ka Tramps pārbauda Putina apņēmību, arī pagājušās nedēļas samitā Šeņdžeņā Ķīnā. Rute sacīja, ka Tramps jautā: "Vai viņš ir gatavs sēsties pie sarunu galda? Vai viņš ir gatavs patiesi iesaistīties sarunās?"
Alianses vadītājs uzsvēra, ka šis spiediens ir jāuztur. "Es domāju, ka tas darbojas, un mums tas ir jāturpina," norādīja Rute.
Trampa attiecības ar Putinu bieži izraisa kritiku. ASV valdība sevi neuzskata par Ukrainas atbalstītāju, bet drīzāk par starpnieku centienos atrast izeju no kara, ko sāka Krievija. ASV prezidents ir arī atkārtoti kritizēts par savām ciešajām saiknēm ar Putinu. Pavisam nesen Tramps nonāca kritikas krustugunīs, jo vizītes gaitā Ķīnā viņš Krievijas diktatoru dēvēja par "draugu".
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizējis ASV spiediena trūkumu pret Putinu. "Ja par Putinu runā kā par draugu... protams, viņš nejūtas kā slepkava. Viņš nejūt pietiekamu spiedienu," pirms dažām dienām telekanālam CNN sacīja Zelenskis.