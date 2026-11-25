Medvedevs prasa pakārt britu ekspremjeru Džonsonu, bet Peskovs stāsta kārtējo versiju, kādēļ Krievija gandrīz piecus gadus slepkavo Ukrainā
Krievijas “liberālais” eksprezidents un tagadējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs pieprasījis publiski pakārt bijušo Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu un labākajās viduslaiku tradīcijās apgānīt viņa līķi.
Bijušais britu premjers trešdien intervijā “Sky News” aicināja NATO valstis nosūtīt karaspēku uz Ukrainu pirms jelkādas vienošanās par Krievijas asiņainās invāzijas izbeigšanu, lai nodemonstrētu savu nesatricināmo atbalstu Ukrainai. Viņš paziņoja, ka karaspēku varētu izveidot “kilometriem tālu” no frontes līnijas, lai nodrošinātu loģistikas atbalstu. Viņš arī uzsvēra, ka Krievijai nedrīkst būt nekāda teikšana par to, kāds karaspēks tiek izvietots Ukrainā, bet uz jautājumu, vai tas nenozīmētu NATO iesaistīšanu karā, viņš atteica, ka alianse ir “nesalīdzināmi spēcīgāka par Krieviju”, turklāt Kremļa diktators Vladimirs Putins jau “izgāž visa veida šausmas” uz Ukrainu.
Vienlaikus ilggadējais ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītājs Džonsons paziņoja, ka viņu šķebina Baltā nama saimnieka pielīšana Putinam. “Tas ir pretīgi, tas izraisa nelabumu, un uz to ir nomācoši skatīties,” sacīja bijušais premjerministrs. Džonsons norādīja, ka mēģinājis izskaidrot šo situāciju Trampam. “Viņam būtu jāsaprot, ka tā vietā, lai, kā šķiet, izdabātu Putinam, viņam ir lieliska iespēja pēdējos divus savas prezidentūras gadus veltīt miera panākšanai Ukrainā un stingri nostāties pret Putinu.” Uz jautājumu, kāpēc Tramps nostājas Putina pusē, Džonsons atbildēja: “Man nav ne jausmas. "Domāju, ka visa pamatā ir tas, ka, viņaprāt, demokrāti viņu kopš 2016. gada netaisnīgi vajājuši saistībā ar Krieviju,” viņš piebilda.
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Džonsons atzina, ka, lai Putinu piespiestu izbeigt karu, Trampu varētu iekārdināt ar Nobela prēmiju, par kuras nepiešķiršanu viņš žēlojas jau gadiem ilgi pie katras iespējas. “Es teiktu: Nobela prēmija. Donald, ja tu vēlies saņemt šo Nobela prēmiju, lūk, saraksts ar lietām, kas tev jāpaveic. Piespied Putinu sēsties pie sarunu galda un nopietni iesaistīties sarunās, izbeidz šo karu - un Nobela prēmija ir tava.”
Uz Krievijas galvenā “kaujas vanaga” Medvedeva indīgas žults pilnu reakciju nebija ilgi jāgaida. Ar psihiski nevesela cilvēka cienīgām tirādēm sociālajos tīklos slavenais Medvedevs ierosināja Džonsonu publiski pakārt Londonas centrā Trafalgāra laukumā un viņa līķi apgānīt. Protams, piebilda Medvedevs, ja no Londonas vispār kaut kas paliks pāri.
Savā “Telegram” kontā, kura saturam sen būtu jāpiesaista baltos halātos tērpu speciālistu uzmanība, Medvedevs paziņoja, ka tieši Džonsons neļāva Ukrainai piekrist Krievijas prasībām tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” sākumā, bet tagad viņš grasoties provocēt Krievijas karu ar NATO, ja Ukrainā parādīsies alianses karaspēks.
“Ja tas, nedod dies, notiks, Džonsons noteikti ir jāpakar turpat Trafalgāra laukumā. Lai spalvainais cīsiņš karājas par mācību nākamajām paaudzēm. Un lai viņš tur karājas un smird nedēļām ilgi, gluži kā viduslaikos. Kaut gan viņu var pakārt arī citā vietā, ja kara noslēguma brīdī provokators negaidot izdzīvos, bet viņa dzimtā Londona nepastāvēs.”
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Medvedevs ir slavens ar publiskiem aicinājumiem nogalināt ne vienu vien Rietumu līderi un saviem perversajiem sapņiem par to, ko izdarīt, piemēram, ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska līķi. Pērnā gada beigās viņš atklāja savu Jaungada vēlmju sapnīti, ko vajadzētu izdarīt ar Ukrainas prezidenta līķi.
Medvedevam arī pievienojās, tiesa, bez lamām, Kremļa diktatora runasvīrs Dmitrijs Peskovs, kurš kārtējo reizi uzsvēra, ka jebkādas ārvalstu armijas izvietošana Ukrainā Krievijai ir absolūti nepieņemama. “Jebkādu ārvalstu militāro kontingentu izvietošana Ukrainas teritorijā Krievijas pusei ir absolūti nepieļaujama un nepieņemama,” viņš paziņoja.
Vienlaikus Peskovs atklāja jaunu iemeslu, kādēļ Krievija jau gandrīz piecus gadus slepkavo Ukrainā un sagrābj tās teritorijas. Izrādās, tas notiekot tādēļ, lai tur nebūtu NATO karaspēka. “Speciālā militārā operācija tiek īstenota tieši tādēļ, lai Ukrainas teritorijā neatrastos nekāds NATO karaspēks,” viņš skaidroja.