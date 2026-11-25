Eiropas Savienība sola uz Ukrainas miera sarunām sūtīt spēcīgu komandu
Nākamajā Ukrainas miera sarunu kārtā piedalīsies spēcīga Eiropas Savienības (ES) komanda, trešdien paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
"Mums jānodrošina diplomātijai vislabākās izredzes uz panākumiem. Pēdējās nedēļās mēs esam novērojuši jaunu dinamiku miera sarunās. Nākamajā sarunu kārtā piedalīsies spēcīga Eiropas komanda. Tas ir svarīgi, jo Ukrainas drošība tieši ietekmē mūsu drošību," uzrunā Eiropas Parlamenta (EP) sēdē Strasbūrā sacīja Leiena.
Šajā kontekstā EK prezidente apliecināja, ka ES turpinās atbalstīt Ukrainu un aizstāvēt Eiropas intereses. "Kā tika spriests pagājušajā nedēļā notikušajā Labās gribas koalīcijas sanāksmē, Krievijai ir jāpiekrīt ziemas uguns pārtraukšanai attiecībā uz enerģētikas infrastruktūru un uguns pārtraukšanai, lai nodrošinātu brīvu pārtikas eksportu Melnajā jūrā," klāstīja EK prezidente.
Tieši šādiem pasākumiem ir jābūt izšķirošiem, lai parādītu, cik nopietni Krievija uztver sarunas, norādīja Leiena. Ukrainas iedzīvotāji vairāk par visiem vēlas, lai iestātos miers, pauda Leiena. "Eiropa darīs visu iespējamo, lai palīdzētu viņiem to sasniegt. Tāpēc mūsu pieeja sastāv no diviem dažādiem elementiem. Pirmais - maksimāls atbalsts Ukrainai kopā ar maksimālu spiedienu uz Krieviju. Otrs - Eiropas pilnvērtīga līdzdalība sarunās, lai panāktu ilgtermiņa mieru," uzsvēra EK prezidente.
Ukrainas miera sarunu iepriekšējās sanāksmes trīspusējā ASV, Krievijas un Ukrainas formātā notika Abū Dabī 10. un 11. novembrī. Laiks, kad varētu notikt nākamā kārta, kurā varētu pieslēgties arī Eiropas delegācija, vēl nav noteikts. Kā ziņots iepriekš, Eiropu pārstāvēs piecas valstis - Francija, Itālija, Lielbritānija, Polija un Vācija, kā arī ES vadošo institūciju pārstāvji.