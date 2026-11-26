Trampa sūtņi sola Ukrainai drošības garantijas, taču Kijivai ir būtisks jautājums
Ukrainas un ASV sarunās par pēckara drošības garantijām atklājušās būtiskas domstarpības. Vašingtonas nostāja raisījusi bažas Kijivā par to, vai piedāvātās garantijas spēs pasargāt Ukrainu no atkārtota Krievijas iebrukuma.
ASV izslēgušas iespēju pēc kara izvietot Ukrainā savu karaspēku un izveidot militārās bāzes drošības garantiju ietvaros. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauž bažas par šādu garantiju efektivitāti, vēsta "Kyiv Independent".
Sarunās par Ukrainas drošības garantijām atklājušās domstarpības starp Kijivu, Vašingtonu un Eiropas sabiedrotajiem. ASV apspriež iespēju sniegt Ukrainai NATO 5. pantam līdzīgas drošības garantijas, taču nav gatavas apsvērt karaspēka nosūtīšanu vai militāro bāzu izveidi Ukrainas teritorijā.
Savukārt Kijiva vēlas saņemt rakstiskas drošības garantijas, kurās būtu skaidri noteikta sabiedroto rīcība gadījumā, ja Krievija atkārtoti uzbruktu Ukrainai.
Kā vēsta izdevums, atsaucoties uz informācijas avotiem, ASV sarunvedēji neoficiālās sarunās izslēguši iespēju pēc kara nosūtīt uz Ukrainu amerikāņu karavīrus vai izveidot tur ASV militārās bāzes.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bažījas, ka drošības garantijas bez ārvalstu karaspēka klātbūtnes nespēs nodrošināt uzticamu aizsardzību pret atkārtotu Krievijas uzbrukumu.
Kā norādījis viens no izdevuma informācijas avotiem, Zelenskis sarunās ar sabiedrotajiem paudis neizpratni par to, kā ASV drošības garantijas darbosies praksē, ja Ukrainā nebūs nedz ārvalstu karavīru, nedz militāro bāzu.
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Diskusijas par drošības garantijām turpinās, ASV piedāvājot Ukrainai saistības, kas balstītas uz Ziemeļatlantijas līguma 5. panta principiem. Kijiva uzstāj, ka šādām garantijām jābūt nostiprinātām rakstiski, skaidri nosakot partneru rīcību atkārtota Krievijas uzbrukuma gadījumā. Ukraina vēlas zināt, kuras valstis reaģēs uz jaunu agresiju un kādi atbalsta pasākumi tiks nodrošināti.
Kāda ASV amatpersona izdevumam atklājusi, ka amerikāņu īpašie sūtņi drošības garantiju jautājumu uzskata par vienu no perspektīvākajiem sarunu virzieniem. Tomēr Vašingtona pagaidām neatklāj, kādas konkrētas saistības tā ir gatava uzņemties.
Pēc kāda ASV pārstāvja teiktā, drošības garantiju kopums varētu ietvert "atbalstu vai citus pasākumus", kuru mērķis būtu nodrošināt Ukrainas drošību pēc kara beigām.
Kāda ar sarunu gaitu pazīstama ASV amatpersona izdevumam norādījusi, ka Vašingtona vēlētos drošības garantijas iekļaut galīgajā miera līgumā.
Vienlaikus neskaidrība saglabājas arī pašā ASV administrācijā. Divas amerikāņu amatpersonas, kas ar izdevumu runājušas anonīmi, atklājušas, ka ASV Valsts departamenta profesionālie diplomāti arvien biežāk tiek atstumti no sarunu procesa, kuru vada Donalda Trampa ieceltie īpašie sūtņi.
Galvenā pretruna sarunās ir tā, ka drošības garantijas, kuras Kijiva uzskatītu par pietiekamām jauna kara novēršanai, Maskavai varētu būt nepieņemamas. Savukārt saistības, kuras gatavas uzņemties ASV un to sabiedrotie, varētu nepārliecināt Ukrainu, ka ar tām pietiks, lai atturētu Krieviju no atkārtota iebrukuma.
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Izdevums atgādina, ka Eiropas valstu valdības jau ilgstoši apspriež daudznacionālu militāro spēku izveidi kā vienu no iespējamiem veidiem, kā atturēt Krieviju no jaunas agresijas. Tomēr Kremlis savos publiskajos paziņojumos vairākkārt iebildis pret šādu scenāriju.