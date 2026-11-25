Eiropas Savienība gatavojas paplašināties: jau pēc diviem gadiem tai varētu pievienoties 28. dalībvalsts
Eiropas Savienība jau 2028. gadā varētu uzņemt jaunu dalībvalsti – Melnkalni. Valsts prezidents Jakovs Milatovičs paudis pārliecību, ka Melnkalne spēs sasniegt šo mērķi, un cer, ka pievienošanās sarunas izdosies noslēgt vēl līdz šī gada beigām.
Pirms trešdien Briselē notiekošā Eiropas Savienības (ES) un Rietumbalkānu valstu samita Milatovičs norādīja, ka Melnkalne cer pievienošanās līgumu parakstīt jau nākamā gada vasarā. Tomēr, lai valsts kļūtu par pilntiesīgu ES dalībvalsti, līgums būs jāratificē visām 27 ES dalībvalstīm.
Viens no šķēršļiem Melnkalnes ceļā uz Eiropas Savienību ir ilgstošais teritoriālais strīds ar kaimiņvalsti Horvātiju. Kopš Dienvidslāvijas sabrukuma pagājušā gadsimta 90. gados abas valstis strīdas par stratēģiski nozīmīgo Prevlakas pussalu, kas atrodas pie ieejas Kotoras līcī. Milatovičs norādīja, ka abu valstu valdības strādā pie vienošanās panākšanas, taču strīds varētu nonākt arī līdz starptautiskajai tiesai.
Melnkalnes prezidents arī uzsvēra valsts panākumus tiesu sistēmas neatkarības stiprināšanā un cīņā pret organizēto noziedzību. Viņaprāt, Melnkalnes uzņemšana ES būtu pozitīvs signāls arī pārējām kandidātvalstīm, apliecinot, ka ES spēj pildīt savus solījumus. Milatovičs uzskata, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ES paplašināšanās kļuvusi arī par būtisku Eiropas drošības jautājumu.
Melnkalne, kurā dzīvo aptuveni 630 000 iedzīvotāju, pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā iesniedza jau 2008. gadā, bet pievienošanās sarunas sāka 2012. gadā. Eiropas Komisija pašlaik Melnkalni uzskata par valsti, kas atrodas vistuvāk dalībai ES. Ja Melnkalnei izdosies sasniegt izvirzīto mērķi, tā kļūs par pirmo jauno ES dalībvalsti kopš 2013. gada, kad blokam pievienojās Horvātija.