Atklāta Ramzana Kadirova 19 gadus vecā dēla jaunā identitāte
Čečenijas vadītāja Ramzana Kadirova 19 gadus vecais dēls Ali ieguvis Serbijas pilsonību ar vārdu Ali Musajevs.
Par to otrdien, 24. novembrī, ziņoja Korupcijas apkarošanas fonds (FBK) un "Telegram" kanāls "Agentstvo. Novosti".
Saskaņā ar to rīcībā esošo informāciju 2025. gada 1. janvārī Groznijas Centrālajā dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēta uzvārda maiņa. Savukārt 2025. gada 10. jūlijā Kadirova dēlam tika piešķirta Serbijas pilsonība, vēsta DW.
Kā noskaidrojis FBK, ar uzvārdu Musajevs viņš vairāk nekā 100 reižu devies uz ārvalstīm, galvenokārt uz Dubaiju, tostarp izmantojot privātās lidmašīnas.
Lidojumiem cita starpā izmantota Kadirovu ģimenes privātā lidmašīna "Bombardier Global 6000" ar reģistrācijas numuru RA73604, kas 2025. gada augustā iegādāta no kāda Eiropas īpašnieka, vēsta kanāls.
Uzvārdu Musajevs ārvalstu lidojumiem izmanto arī citi Kadirova ģimenes locekļi, precizē "Aģentstvo. Novosti". Savukārt FBK noskaidrojis, ka Serbija piešķīrusi pilsonību "desmitiem citu Putina pietuvināto personu", tostarp amatpersonu un aizsardzības rūpniecības uzņēmumu īpašnieku radiniekiem.
Fonds pieprasījis Serbijas varasiestādēm anulēt Ali Kadirova pasi un pārbaudīt citus līdzīgus gadījumus. FBK gatavo iesniegumus Serbijas un Eiropas Savienības institūcijām.