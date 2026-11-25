Kremļa propagandisti maina retoriku un nāk klajā ar pārsteidzošiem paziņojumiem par Ukrainu
Vēl nesen Kremļa propagandisti centās pārliecināt skatītājus, ka Ukraina tikai izpilda Rietumu pavēles. Tagad Krievijas televīzijā izskan pavisam citi apgalvojumi.
Pēc vairākiem Ukrainas triecieniem Krievijas kuģiem Baltijas un Vidusjūrā Kremļa propagandisti ievērojami mainījuši savu retoriku. Raidījuma "60 minūtes" vadītāja Olga Skabejeva paziņojusi, ka Ukrainas bruņotie spēki pret Krieviju atvēruši divus jaunus karadarbības reģionus, savukārt Vladimirs Solovjovs apgalvojis, ka Ukraina kontrolē Eiropu. Abu propagandistu izteikumu videoieraksti izplatījušies sociālajos tīklos.
"Sākam ar steidzamām ziņām. Kijivas režīms nolēmis paplašināt karadarbību, aptverot gan Eiropu, gan Āfriku. Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir vēl divi karadarbības reģioni - Baltijas jūra un Vidusjūra. Pats Zelenskis, protams, sapņo karot uz visas planētas. Diktatoru, šķiet, nav iespējams apturēt," apgalvoja Skabejeva.
Savukārt Solovjovs savos izteikumos gāja vēl tālāk.
"Eiropa nekontrolē Ukrainu. Ukraina kontrolē Eiropu. Tieši tā arī ir. De facto Ukraina kontrolē Eiropu," viņš paziņoja raidījuma tiešraidē.
Jaunā Kremļa propagandistu retorika parādījusies pēc vairākiem ziņojumiem par Ukrainas triecieniem Krievijas kuģiem tālu no frontes līnijas.
Lībijas pilsētā Bengāzī jūras droni esot nogremdējuši korveti "Merkurij", ar kuru Vladimirs Putins savulaik lepojās Krievijas kara flotes parādē. Pie Lībijas krastiem esot veikts trieciens arī kravas kuģim.
Tikmēr Baltijas jūrā aizdedzies uzņēmuma "Oboronlogistika" kuģis "Sparta II", bet pie Somijas krastiem esot uzbrukts vēl vienam Krievijas kravas kuģim.
Kā vēsta "Financial Times", Krievijas flotei tagad praktiski vairs neesot drošu patvēruma vietu.