Par runāšanu krieviski Budanovam piemēros 68 eiro sodu
Ukrainas prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam tiks piemērots 3400 grivnu (aptuveni 68 eiro) naudas sods par krievu valodas lietošanu darba pienākumu pildīšanas laikā.
Ukrainas valsts valodas aizsardzības pilnvarotā Olena Ivanovska atgādināja, ka par valodas prasību neievērošanu, pildot dienesta pienākumus, amatpersonai par pirmo pārkāpumu parasti var izteikt brīdinājumu.
"Tomēr šajā situācijā nolēmu neaprobežoties ar brīdinājumu. No tik augsta ranga amatpersonas publiskā telpā jāprasa visaugstākā atbildība, tāpēc uzreiz lēmām piemērot 3400 grivnu naudas sodu," sacīja Ivanovska
Iepriekš vēstīts, ka 2. novembrī pie kādas privātmājas netālu no Kijivas esošajā Petropavlivskas Borščahivkas ciemā pulcējās vairāki desmiti cilvēku, jo sociālajos tīklos bija izplatījusies informācija, ka ēkā tiek turēti aptuveni 40 cilvēki, tostarp dienesta vietu patvaļīgi pametuši karavīri un mobilizētie. Kad vakarā starp sanākušajiem un policiju izcēlās sadursmes, notikuma vietā ieradās Budanovs, kurš, iegājis mājā, sastapa tur 14 gadus vecu pusaudzi un sarunājās ar viņu krieviski.