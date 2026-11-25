Polija neizpratnē par ASV klusēšanu pēc Krievijas raķešu nogāšanās tās teritorijā
Polijas valdība trešdien paziņoja, ka joprojām gaida no ASV publisku reakciju uz trīs Krievijas raķešu nogāšanos Polijas dienvidaustrumos.
"Šķiet, nav bijusi tāda reakcija, kādu mēs būtu gaidījuši," Polijas radiostacijai RMF FM teica Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Ministrs norādīja, ka nav skaidrs, vai Vašingtonas klusēšana ir daļa no miera centieniem vai arī ASV amatpersonām ir nepieciešama sīkāka informācija. Viņš teica, ka Polija ir informējusi Pentagonu un ka ASV palīdz analizēt Polijā atrasto raķešu atlūzas.
Kosiņaks-Kamišs pauda cerību, ka NATO ģenerālsekretārs Marks Rute trešdien tikšanās laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu izmantos iespēju, lai izskaidrotu, kā Krievijas karš pret Ukrainu ietekmē NATO austrumu dalībvalstis. Piektdien Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā Polijā ielidoja, nogāzās un eksplodēja trīs Krievijas raķetes. Neviens cilvēks Polijā šajos incidentos necieta. Polijas prokuratūra visas trīs raķetes identificēja kā Krievijas spārnotās raķetes H-101.