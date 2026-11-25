VIDEO: dramatiski mirkļi ASV pludmalē, kur vīrietis un viņa suns tik tikko izglābjas no okeāna viļņiem
24. novembrī ASV Oregonas štata piekrastē kāda vīrieša pastaiga ar suni vienā acumirklī pārvērtās cīņā par izdzīvošanu. Īpaši satraucoši ir tas, ka nepilnas divas stundas pirms incidenta policija vīrieti bija brīdinājusi par draudošajām briesmām.
24. novembrī īsi pirms pulksten 9.00 ASV Oregonas štata piekrastes pilsētas Kenonbīčas policists pamanīja vīrieti, kurš ar automašīnu pārvietojās pa pludmali uz dienvidiem no "Tolovana Wayside" atpūtas zonas. Vīrietis likumsargam paskaidroja, ka vēlējies tuvāk aplūkot īpaši augsto paisumu.
Policists vīrietim piemēroja sodu par braukšanu pa okeāna piekrasti un brīdināja viņu netuvoties pludmalei.
"Es ar viņu runāju par drošību pludmalē. Ir lieliski, ka cilvēki šeit ierodas vērot īpaši augsto paisumu, taču pret okeānu jāizturas ar cieņu. Tas nepiedod kļūdas un ir neprognozējams. Vērojiet to no attāluma, atrodoties drošā vietā," sacīja Kenonbīčas policijas priekšnieks Robs Šulcs.
Nepilnas divas stundas vēlāk, ap pulksten 10.30, policija un ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ekolas strauta apkārtni, kur okeāna viļņi bija ierāvuši ūdenī cilvēku un suni. Likumsargi konstatēja, ka tas ir tas pats vīrietis, kuru policija bija brīdinājusi no rīta.
Vīrietis stāvēja uz kāpnēm, kas ved uz pludmali, bet viņa suns pavadā pastaigājās pa smiltīm. Pēkšņi spēcīgs vilnis noskaloja vīrieti no kāpnēm.
Aculiecinieka uzņemtajā video redzams dramatiskais brīdis, kad vilnis nogāž vīrieti no kājām. Pēc dažām sekundēm viņš izlaiž no rokām suņa pavadu. Policija norāda, ka incidents uzskatāmi parāda, cik strauji apstākļi okeāna piekrastē var kļūt dzīvībai bīstami.
Par laimi, vīrietim izdevās sasniegt citas kāpnes un droši izkļūt no ūdens.
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Otrdien ūdens līmenis Sanfrancisko sasniedza rekordaugstu atzīmi. Sinoptiķi brīdināja, ka atsevišķos piekrastes rajonos gaidāmi pat ļoti smagi plūdi, jo neparasti augstais paisums sakrīt ar vētras izraisītu ūdens līmeņa celšanos okeānā.
"Viņa suni izglāba aculiecinieki, kuri atradās nedaudz tālāk gar krasta aizsargmūri. Viņi nokāpa pa kāpnēm, satvēra suni aiz iemauktiem un izcēla to drošībā," stāstīja Šulcs.
Negadījumā ne vīrietis, ne suns necieta.
Policija aicina īpaši augsto paisumu vērot no drošas, paaugstinātas vietas un neļaut mājdzīvniekiem tuvoties viļņiem. Tāpat pludmales apmeklētāji tiek brīdināti netuvoties krastā izskalotiem kokiem, nekad nepagriezt muguru okeānam un ievērot glābšanas dienestu un likumsargu norādījumus.