Eiropa aizcērt durvis Krievijas gāzei uz visiem laikiem
Eiropas Savienība (ES) atteikšanos no Krievijas gāzes nostiprinājusi likumā, nosakot pastāvīgu aizliegumu, lai to nevarētu atcelt pēc kara beigām, skaidroja Eiropas enerģētikas komisārs Dans Jergensens.
Eiropas Savienība neatgriezīsies pie Krievijas energoresursu importa neatkarīgi no tā, ar kādu rezultātu noslēgsies ASV vadītās miera sarunas. To intervijā "Euronews" paziņoja Eiropas enerģētikas komisārs Dans Jergensens.
Viņš nosauca Krieviju par Eiropas ienaidnieku un uzsvēra, ka nekāda Vašingtonas un Maskavas vienošanās nevar atcelt ES tiesību aktus.
Eiropas dabasgāzes tirgus vērtība tiek lēsta aptuveni 105-110 miljardu ASV dolāru apmērā gadā. Līdz 2022. gadam Krievija nodrošināja aptuveni 40-45% no ES gāzes importa. Tagad Krievijai šis tirgus būs zaudēts uz visiem laikiem.
Eiropas Savienība apzināti nostiprinājusi atteikšanos no Krievijas gāzes likumā, nevis sankciju veidā, kuras pēc kara beigām varētu tikt atceltas.
"Mēs faktiski to esam aizlieguši, un tas ir stingrāks pasākums nekā sankcijas, jo tās ik pēc sešiem mēnešiem ir jāpagarina," skaidroja Jergensens.
Ja tiks panākts miers, sankcijas, visticamāk, atcels, taču likums paliks spēkā.
Šis paziņojums izskan laikā, kad pieaug domstarpības starp Briseli un Vašingtonu. Kā vēsta plašsaziņas līdzekļi, ASV, kas jau mīkstinājušas ierobežojumus Krievijas dīzeļdegvielai, apsvērušas arī iespēju atjaunot Krievijas energoresursu piegādes Eiropai.
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"Mēs neuzticamies Krievijai," sacīja Jergensens.
"Neatkarīgi no šo sarunu iznākuma Eiropas tiesību akti tiek pieņemti Briselē. Tos ierosina Eiropas Komisija, bet pieņem Eiropas Parlaments un ES Padome. Eiropas Savienība vēlas nodrošināt, lai tai nekad vairs nebūtu jābūt atkarīgai no Krievijas gāzes," paziņoja eirokomisārs.
Krievijas gāzes īpatsvars ES gāzes importā jau sarucis no 45% līdz aptuveni 10%, bet nākamgad tās importu plānots pilnībā pārtraukt.
"Pat ja tiks panākts miers, mēs viņiem neuzticēsimies un nevēlamies atkārtot pagātnes kļūdas," uzsvēra eirokomisārs.