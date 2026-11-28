Biburija 2026. gada 27. augustā.
Pasaulē
Šodien 07:22
Anglijā iedzīvotāji vairs nespēj izturēt to, kas notiek viņu mājās
Anglijas ciemats Biberija izskatās gluži kā no pasaku grāmatas - akmens namiņi, gleznainas ieliņas un upe, kas plūst gar ziedošiem dārziem. 2025. gadā tas pat ierindojās žurnāla "Forbes" pasaules skaistāko ciematu topa pirmajā vietā. Tomēr popularitātei tūristu vidū ir arī ēnas puse.
Biberija atrodas gleznainajā Anglijas Kotsvoldas reģionā. Tā ir gluži vai iemiesojums tam, ko iztēlojamies, domājot par Anglijas laukiem.
Nav pārsteigums, ka ciematu iecienījuši arī kino veidotāji. Slavenie akmens namiņi Ārlingtonrovas ielā redzami fantāzijas filmā "Zvaigžņu putekļi", kā arī tiek saistīti ar kinofilmu "Bridžitas Džounsas dienasgrāmata". To attēls pat rotājis vienu no Lielbritānijas pasu iekšlapām.