Lukašenko izteicies par "vēsturiskajām krievu zemēm": "Tad mums visa Krievija būs jāatdod Mongolijai"
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko nepiekrīt Kremļa apgalvojumiem, ka Ukrainas teritorijas būtu jāatdod Krievijai, jo tās vēsturiski it kā esot krievu zemes.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko komentējis nesenos Kremļa paziņojumus par Krievijas "vēsturiskajām zemēm" Ukrainā. Intervijā Francijas žurnālam "Le Point" viņš norādīja, ka vēsturiskās robežas nevar kalpot par pamatu teritoriālām pretenzijām mūsdienu pasaulē.
Pēc viņa teiktā, apgalvot, ka konkrētas teritorijas vienmēr piederējušas Krievijai, nav korekti, jo dažādos vēstures posmos tās atradušās citu valstu un tautu pakļautībā.
Baltkrievijas diktators atgādināja, ka savulaik krievu zemes atradušās mongoļu un tatāru varā.
"Ja ielūkojamies dziļāk vēsturē, tad krievu zemes savulaik piederēja mongoļiem un tatāriem. Atceraties? Tad mums visa Krievija būs jāatdod Mongolijai," sacīja Lukašenko, piebilstot, ka Vladimirs Putins to saprot.
Vienlaikus viņš atbalstīja Maskavas nostāju, ka ar Ukrainu jānoslēdz nevis pagaidu pamiers, bet gan ilgtermiņa miera līgums.
"Nekāda pamiera - mieram jābūt uz mūžiem. Tad vienosimies un noslēgsim šo līgumu uz mūžiem!" sacīja Lukašenko.
Atbildot uz jautājumu par iespējamām Krievijas piekāpšanās iespējām, lai izbeigtu karu, Lukašenko ieteica šo jautājumu adresēt Krievijas pusei.
Vienlaikus viņš norādīja, ka Donbasā vēl ir aptuveni 9-11% teritorijas, ko Krievijas karaspēks nav okupējis. Pēc viņa domām, ja karadarbība turpināsies bez turpmākas eskalācijas un tiešas NATO iesaistīšanās, Krievijas armija ar laiku varētu sasniegt reģiona administratīvās robežas.
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"Tāpēc ir jāvienojas," uzsvēra Lukašenko.