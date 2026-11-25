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VIDEO: Turcijā neskaidros apstākļos avarējis militārais helikopters, ir bojāgājušie
Turcijā mācību lidojuma laikā avarējis militārais helikopters. Katastrofā gājuši bojā pieci karavīri, bet avārijas cēloņi pagaidām nav noskaidroti.
Turcijas centrālajā daļā, Eskišehiras provincē, avarējis Turcijas Gaisa spēku helikopters AS-532, kas veica mācību lidojumu. Visi pieci helikopterā esošie cilvēki gājuši bojā, vēsta "Daily Sabah", atsaucoties uz Turcijas Aizsardzības ministrijas paziņojumu.
Aviokatastrofa notika neilgi pēc pacelšanās. Helikopters nogāzās lauku apvidū netālu no Jorukakčajiras apkaimes, aptuveni 25 kilometrus no Eskišehiras centra.
elikopters nogāzās lauku apvidū netālu no Jorukakčajiras apkaimes, aptuveni 25 kilometrus no Eskišehiras centra.
Turcijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi piecu karavīru bojāeju un izteikusi līdzjūtību viņu ģimenēm, dienesta biedriem un visai Turcijas tautai.
Notikuma vietā ieradušies glābšanas dienesti. Helikoptera avārijas cēloņi pagaidām nav noskaidroti.