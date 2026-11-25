Polija aicina NATO notriekt Krievijas raķetes vēl virs Ukrainas
Varšava mudina NATO sabiedrotos apsvērt iespēju pārtvert Krievijas raķetes un bezpilota lidaparātus Ukrainas gaisa telpā, negaidot, līdz tie pietuvojas alianses valstu robežām, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Bloomberg".
Iniciatīva paredz, ka NATO spēki varētu iznīcināt Krievijas triecienlīdzekļus tieši virs Ukrainas, tādējādi aizsargājot arī kaimiņos esošo alianses dalībvalstu gaisa telpu. Šis priekšlikums apspriests NATO vēstnieku sanāksmē Briselē, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts, jo aliansē bažījas, ka šāds solis varētu novest pie tiešas sadursmes ar Krieviju.
Diskusijas atsākušās pēc nesenajiem incidentiem, kad Krievijas masveida uzbrukuma laikā Ukrainai Polijas teritorijā nokrita Krievijas raķetes. Pēc notikušā Varšava lūdza NATO papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus, un alianse jau piekritusi nosūtīt uz Poliju tālās radiolokācijas izlūklidmašīnu AWACS.
Vienlaikus NATO ģenerālsekretārs Marks Rute iepriekš iebildis pret Polijas iesaistīšanos Krievijas raķešu pārtveršanā virs Ukrainas rietumiem.