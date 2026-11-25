Krievija no Ķīnas nopirkusi piepūšamos tankus un līdzīgas preces 120 miljonu ASV dolāru vērtībā
Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Krievija no Ķīnas importējusi preces vismaz 120 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ietilpst arī militāro mānekļu ražošanā izmantoto preču muitas kategorijā.
Importēto preču vidū ir materiāli, kurus izmanto piepūšamu iznīcinātāju, helikopteru, tanku, pretgaisa aizsardzības sistēmu, artilērijas un raķešu palaišanas iekārtu imitāciju izgatavošanai, 24. novembrī vēsta britu laikraksts “The Telegraph”.
Krievija šos mānekļus izmanto, lai maldinātu Ukrainas izlūkošanas dronus un novirzītu triecienus no īstās militārās tehnikas. Daži modeļi spēj atdarināt pat īstu ieroču sistēmu siltuma signālus un radiofrekvenču izstarojumu, potenciāli maldinot arī radarus.
Šādu mānekļu arvien plašāka izmantošana rada nopietnas bažas Ukrainas bruņotajos spēkos, jo piepūšamo mērķu iznīcināšana ar dārgiem augstas precizitātes ieročiem draud noplicināt Ukrainas munīcijas krājumus.
Tirdzniecības datus apkopojusi analītikas platforma "Import Genius". Tomēr attiecīgajā muitas preču kategorijā ietilpst arī civilām vajadzībām paredzētas preces, tostarp piepūšamie peldbaseini un sporta inventārs. Tādēļ nevar apgalvot, ka visi 120 miljoni dolāru iztērēti militāro mānekļu vajadzībām, vēsta “The Telegraph”.
Ķīnas ražojumi ir lētāki
Savukārt “The Kyiv Post” norāda, ka piepūšamo militārās tehnikas imitāciju piegādātāju vidū ir Ķīnas uzņēmums "Gauss", kura ražotņu platība sasniedz 16 000 kvadrātmetru. Ķīnas ražojumi ir ievērojami lētāki nekā Krievijas uzņēmuma "Rusbal" produkcija, ko iegādājusies arī Krievijas Aizsardzības ministrija.
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"Tā nav augsto tehnoloģiju militārā ražošana, tāpēc šādu piegāžu iespējas ir ļoti plašas," britu laikrakstam norādīja Lielbritānijas Karaliskā Apvienoto dienestu institūta sauszemes karadarbības pētnieks Roberts Tollasts. Pēc eksperta teiktā, ievērojama daļa produkcijas Krievijā nonāk pāri tās sauszemes robežai ar Ķīnu, savukārt mānekļu izmantošana palīdz izsmelt Ukrainas augstas precizitātes munīcijas krājumus.
"Laika gaitā šī problēma tikai saasināsies," brīdināja eksperts. Šie tirdzniecības darījumi arī ilustrē, kā Ķīnas divējāda lietojuma preces var palīdzēt Krievijai turpināt karadarbību, vienlaikus ļaujot Pekinai apgalvot, ka tā nodarbojas ar likumīgu komercdarbību, nevis piegādā Krievijai nāvējošus ieročus.
Militāros mānekļus izmanto arī Ukraina, tostarp no saplākšņa izgatavotas tanku imitācijas. Tomēr Ķīnas ražošanas jaudas un piepūšamās tehnikas salīdzinoši zemās izmaksas ļauj Krievijai izvietot lielu skaitu viltus mērķu, potenciāli liekot Ukrainas spēkiem to iznīcināšanai tērēt dārgu munīciju.