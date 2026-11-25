Smaga nakts okupantu aviācijai: Ukraina uzbrukusi vienam no vislabāk aizsargātajiem militārajiem lidlaukiem
Monitoringa kanāli ziņo par veiksmīgu Ukrainas triecienu Savasļeikas militārajam lidlaukam, kurā bojātas piecas Krievijas kaujas lidmašīnas.
Aizvadītā nakts no 24. uz 25. novembri Krievijas aizmugurē izrādījusies viena no smagākajām kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas aizsardzības spēki veikuši triecienus ne tikai Krievijas naftas pārstrādes objektiem, bet arī militārajai aviācijai.
Par uzbrukumu vēsta "Absolutno nadijne džerelo", kā arī monitoringa kanāli "Kiberborošno" un "Exilenova+".
Vienā no vislabāk aizsargātajiem Krievijas militārajiem lidlaukiem Savasļeikā triecienam pakļautas uzreiz piecas kaujas lidmašīnas. Saskaņā ar provizorisko informāciju trāpīts trim iznīcinātājiem MiG-31 un diviem bumbvedējiem Su-34.
Tomēr informācija par lidmašīnu bojājumiem pagaidām nav oficiāli apstiprināta. Uzbrukuma apstākļi un iespējamo zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts. Šobrīd ne Krievijas, ne Ukrainas puse nav sniegusi oficiālus paziņojumus.
Ukrainas droni uzbrukuši divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā, izraisot tajās ugunsgrēkus, ziņo ukraiņu "Telegram" kanāli un neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums "Astra".
Vietējie iedzīvotāji vēsta, ka Novokuibiševas un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcu rajonā bijis dzirdams dronu radītais troksnis, kam sekojuši sprādzieni.
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Tīmeklī izplatīti videoieraksti un fotogrāfijas, kurās redzama ugunsgrēku atblāzma.
Varasiestādes pagaidām šīs ziņas nav komentējušas.
Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca pieder valsts kontrolētajai kompānijai "Rosņeftj" un ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Samaras apgabalā. Tās projektētā jauda ir 8,5 līdz 8,9 miljoniem tonnu naftas gadā. Rūpnīca ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, mazutu, kuģu degvielu, bitumu un citus naftas produktus.
Savukārt Novokuibiševas rūpnīca gadā pārstrādā 8,8 miljonus tonnu naftas, ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas benzīnu, smērvielas, bitumu un citus naftas produktus.
Abas rūpnīcas jau daudzkārt pakļautas Ukrainas uzbrukumiem.