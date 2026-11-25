Maģars dodas "vēsturiskā" vizītē uz Ukrainu, kur diplomātisko spriedzi ar Zelenski mazina volejbola laukumā. VIDEO
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars devies "vēsturiskā vizītē" uz Ukrainu, kur kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Aizkarpatu apgabalā aizvadīja arī draudzīgu volejbola spēli. Maģara viesošanās Ukrainā notiek laikā, kad abu valstu attiecības sāk uzlaboties pēc Ungārijas ilglaicīgā premjera Viktora Orbāna "ēras beigām".
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars otrdien tikās draudzības volejbola spēlē Ukrainas Aizkarpatu reģiona vidusskolā, kas jau ilgāku laiku ir spriedzes avots starp Kijivu un Budapeštu.
Maģars viesošanos Ukrainā nodēvēja par "vēsturisku" vizīti, signalizējot par abu valstu divpusējo attiecību uzlabošanos pēc Ungārijas valdības maiņas šī gada aprīlī.
Vizītes ietvaros abi līderi apmeklēja ungāru valodas vidusskolu Berehoves dienvidrietumu pilsētā, kas ir nozīmīgs ungāru kultūras centrs Ukrainā. Tur abi līderi pievienojās skolēniem draudzīgā volejbola spēlē, spēlējot pretinieku komandās. Pēc spēles Maģars sociālo mediju kontos ievietoja video no spēles, kurā abi līderi bija nodevušies sacensību garam.
"Ātra volejbola spēle ar Ukrainas prezidentu un ungāru skolēniem Laja Košuta licejā Berehovē, kas nākamgad svinēs savu 125. gadadienu," Maģars norādīja pie ieraksta sociālajos tīklos.
Aizvadītajā mēnesī Ukrainas parlaments pieņēma likumu, kas paplašina ungāru iespējas mācīties Aizkarpatu reģionā dzimtajā valodā. Ungārija šo soli novērtēja atzinīgi. Pēc likuma pieņemšanas Maģara valdība atteicās no iebildumiem pret Ukrainas sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību par iekšējā tirgus un konkurētspējas jautājumiem. Kopš stāšanās amatā Maģars pret Kijivu izturas mazāk konfrontējoši nekā viņa Krievijai draudzīgais priekšgājējs Viktors Orbāns.