Mercs nāk klajā ar satraucošu brīdinājumu: "Krievija skaidri zina, ko vēlas"
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs brīdinājis, ka Krievijas ambīcijas sniedzas daudz tālāk par Ukrainas sagrābšanu, tādēļ tā "milzīgos apmēros saasina konfliktu" dažādos reģionos.
"Krievija skaidri zina, ko vēlas, un tā vēlas vairāk nekā tikai Ukrainu. Ikviens, kurš to neapzinās, vai nu nesaprot pasauli tādu, kāda tā ir, vai arī tiecas pēc pavisam cita mērķa, kas ir pretrunā mūsu valsts brīvībai, atvērtībai un liberālajām vērtībām," 25. novembrī, uzstājoties debatēs par budžetu, paziņoja Mercs.
Kanclers piebilda, ka Vācija "pārāk ilgi ignorējusi fundamentālas problēmas" aizsardzības, infrastruktūras, demogrāfisko pārmaiņu un ekonomikas jomā, uzsverot, ka šie jautājumi jārisina nekavējoties, vēsta "The Guardian".
Viņš arī brīdināja, ka Krievija "palielina spriedzi Baltijas reģionā, Polijā, Melnajā jūrā un pat kosmosā".
"Tā saasina spriedzi milzīgos apmēros, tostarp šeit, mūsu pašu valsts robežās, pat uz cilvēku dzīvību rēķina. Tāda ir situācija, dāmas un kungi. Tieši tādēļ mums kā eiropiešiem ir jānosaka skaidras robežas Krievijai, un mēs to arī darīsim," uzsvēra Mercs.
Jau vēstīts, ka Rietumu izlūkdienesti brīdinājuši par jauniem kodoldraudiem no Maskavas. Krievija jau tuvākajās nedēļās varētu nogādāt orbītā satelītu ar kodolgalviņu.
Reaģējot uz ziņām par Krievijas iespējamo gatavošanos palaist kosmosā satelītu ar kodolieroci, NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņoja, ka alianse aizsargāsies pret jebkādiem draudiem kosmosā.
Tikmēr Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss aicinājis saglabāt mieru.