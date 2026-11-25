VIDEO: Ukrainas smagie droni Zaporižjas apgabalā sakāvuši tanku rotu, apturot Krievijas uzbrukumu
25. novembrī kļuva zināms, ka Ukrainas Nacionālās gvardes speciālā vienība "Lasar’s Group" veikusi kārtējo veiksmīgo operāciju, iznīcinot un izsitot no ierindas Krievijas armijas bruņutehniku. Šoreiz dronu operatori panākumus guvuši Zaporižjas apgabalā.
Ukrainas speciālās vienības "Lasar’s Group" smago bezpilota lidaparātu operatoriem Zaporižjas apgabalā izdevies apturēt Krievijas tanku rotas uzbrukumu, trāpot 12 tankiem un vēl desmit militārās tehnikas vienībām.
Izlūkošanas analītiķi konstatēja Krievijas karaspēka koncentrēšanos un nodeva iegūto informāciju vienības karavīriem. Pēc tam smagie bombardēšanas droni sāka triecienus, kopumā skarot 22 okupantu militārās tehnikas vienības.
"Lasar’s Group" publicējusi video, kurā redzams, kā Ukrainas droni trāpa 12 tankiem, divām komandvadības un štāba mašīnām, divām inženiertehnikas vienībām un trim smagajiem transportlīdzekļiem.
"Lasar’s Group" ir specializēta bezpilota aviācijas kompleksu vienība, kas izveidota 2022. gada 15. septembrī Pavlo Jelizarova vadībā. Līdz 2026. gada augustam vienība bija uzstādījusi jaunu rekordu, iznīcinot Krievijas militāro tehniku vairāk nekā 15 miljardu ASV dolāru vērtībā. Pēc pašas vienības sniegtās informācijas tā iznīcinājusi vairāk nekā 2400 Krievijas tanku.