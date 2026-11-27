Igaunijā eskalējas reliģiskās cīņas ap Maskavas patriarhātam piesaistīto pareizticīgo baznīcu.
Pasaulē
Šodien 05:54
Igauņi uzsāk "reliģiskās cīņas" ar Maskavas pareizticīgajiem - degradē metropolītu, no telpām izdzen baznīcas pārvaldi
Igaunijā arvien asāks kļūst konflikts starp valsti un Maskavas patriarhātam pakļauto pareizticīgo baznīcu. Iekšlietu ministrija pieprasījusi atbrīvoties no tās vadītāja metropolīta Jevgēņija, Tallinas pašvaldība pareizticīgajiem liegusi turpmāk izmantot vēsturisko mītni, kurā tā mitusi teju divus gadsimtus, bet pašai reliģiskajai organizācijai draud piespiedu likvidācija.
Reliģiskais konflikts mūsu ziemeļu kaimiņvalstī sasniedzis jaunu pakāpi. Ja līdz šim galvenās domstarpības bija saistītas ar baznīcas pakļautību Maskavas patriarhātam, tad tagad tiek apdraudēta arī tās kā juridiskas personas pastāvēšana. Šāda situācijā nonācis viens no pazīstamākajiem pareizticīgo sieviešu klosteriem Baltijā. Bet Igaunijas baznīcas vadītājam liegta ne tikai iebraukšana Igaunijā, bet arī pieprasīts atteikties no metropolīta amata.