Igaunijas premjers norāda, ka valsts varētu slēgt arī dzelzceļa robežšķērsošanas punktu ar Krieviju
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals norādījis, ka valsts lēmums pie Krievijas robežas slēgt robežšķērsošanas punktus autotransportam un kājāmgājējiem ir beztermiņa un izstrādāts juridiski pamatoti, un paudis, ka nākamais solis varētu būt arī dzelzceļa robežšķērsošanas punkta Narvā slēgšana.
Robežšķērsošanas punkts Narvā pašlaik ir vienīgais dzelzceļa robežšķērsošanas punkts uz Igaunijas un Krievijas robežas. Robežšķērsošanas punkts Koidulā tika slēgts jūlijā, kas Krievija slēdza savā pusē esošo robežšķērsošanas punktu "Pečori-Pskovskije".
Igaunijas sabiedriskajam medijam ERR Mihals norādīja, ka valdība par robežšķērsošanas punktu slēgšanu nolēma pēc rūpīga izvērtējuma laikā, kad Krievija turpina naidīgas darbības, un uzbrukumu dēļ Igaunijai nebija citas iespējas.
Kā teica premjerministrs, Igaunija ir piedzīvojusi 12 incidentus, kas saistāmi ar Krieviju, un iepriekšējie brīdinājumi, kas ietver robežšķērsošanas punktu slēgšanu naktīs un visaptverošas muitas kontroles ieviešanu, nav likuši Maskavai mainīt savu uzvedību.
"Mēs rīkojāmies ļoti igauniski - mierīgi, noteikti un, iespējams, pat kaut kādā ziņā lēni. Reaģējot uz Krievijas rīcību, mēs samazinājām to stundu skaitu, kurās iespējama robežšķērsošana, un ieviesām pilnīgu muitas kontroli, vienlaikus nepārtraukti raidot signālu. Visu laiku vēstījums ir bijis: saprotiet, draugi, ka, ja jūs neuzvedīsieties saprātīgi, mēs galu galā nonāksim līdz brīdim, kad robežas šķērsošana vairs nebūs iespējama," sacīja Mihals.
Lai gan lēmums oficiāli tiek raksturots kā pagaidu slēgšana, valdība to ir saistījusi ar drošības situācijas izvērtēšanu pēc sešiem mēnešiem, kas praksē nozīmē, ka robeža varētu palikt slēgta uz nenoteiktu laiku.
"Oficiālais nosaukums ir pagaidu robežas slēgšana, bet būtībā tā ir slēgšana uz nenoteiktu laiku. Mēs iekļāvām klauzulu, kas nosaka, ka robeža paliks slēgta, līdz valdība pēc sešiem mēnešiem izvērtēs, vai drošības situācija vai lēmuma pamatojums ir mainījies. Es personīgi neuzskatu, ka draudi no Krievijas līdz tam laikam būs mazinājušies, tāpēc robeža paliks slēgta, ja vien nākamā valdība neizlems citādi," sacīja Mihals. Igaunijā martā gaidāmas kārtējās parlamenta vēlēšanas.
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Uz jautājumu, vai lēmums būtu juridiski pamatots, ja to apstrīdētu tiesā, piemēram, Narvas pašvaldība, Mihals atbildēja apstiprinoši.
Premjerministrs atzina, ka slēgšanai būs sekas pierobežas reģioniem, un sacīja, ka valstij ir jāievieš seku mazināšanas pasākumi. Tomēr viņš uzsvēra, ka šis solis galvenokārt ir sāpīgs Krievijai. Mihals arī piebilda, ka lēmumu galvenokārt kritizē opozīcijā esošā Centra partija, bet starptautiski ir izpratne par Igaunijas lēmumu.
Runājot par Narvas dzelzceļa robežšķērsošanas punkta nākotni, Mihals sacīja, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Viņaprāt, atbildēm ne vienmēr jābūt simetriskām, un spiedienu var izdarīt ar citiem pasākumiem Eiropas Savienības līmenī.
"Mēs vēl neesam pieņēmuši nekādus papildu lēmumus par to, un tas joprojām ir nākamais solis, ja tāds būs nepieciešams. Atbildēm ne vienmēr jābūt simetriskām vai identiskām. Tās var nākt citur. Piemēram, mēs Eiropā jau sen esam iestājušies par pasākumiem, kas Krievijai ir ļoti sāpīgi, piemēram, aktīvu iesaldēšanu, "ēnu flotes" uzraudzību un vīzu aizliegumu noteikšanu Krievijas karavīriem," klāstīja Mihals.
Viņš piebilda, ka Eiropas Komisijas nesen iesniegtais priekšlikums iekļaut Krievijas karavīrus vīzu aizliegumu sarakstā kopā ar robežu slēgšanu skaidri norāda, ka viņi Eiropā nav gaidīti.
Igaunijas valdība 20. novembrī nolēma slēgt visus autoceļu robežšķērsošanas punktus starp Igauniju un Krieviju. Robežšķērsošanas punkti Narvā, Luhamā, Koidulā un Sātsē tiks slēgti gājējiem un transportlīdzekļiem, sākot no 1. decembra plkst. 7. Dzelzceļa kravu pārvadājumi turpināsies. Valdība paziņoja, ka lēmums pieņemts, reaģējot uz Krievijas izlūkdienestu sabotāžas uzbrukumiem, kas bija vērsti pret Igaunijas aizsardzības nozares uzņēmumiem.
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Jau vēstīts, ka naktī uz 14. novembri notika mēģinājums uzbrukt dronu ražotāja "Threod Systems" ēkai Vīmsi nolūkā izraisīt sprādzienu un aizdedzināt ēku. Incidentā neviens necieta, un uzņēmuma ražošanas un piegādes spējas nav ietekmētas. Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki aizturēja astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu.
Savukārt naktī uz 15. augustu Tallinas Lasnamē rajonā aizdegās ēka, ko izmanto aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Milrem Robotics". Septembra vidū Latvija nodeva Igaunijai trīs Latvijas pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par dedzināšanu. Igaunijas tiesa viņiem noteikusi drošības līdzekli apcietinājumu. KaPo septembrī paziņoja, ka uzbrukums "Milrem Robotics", kura ražotie bezpilota sauszemes kāpurķēžu transportlīdzekļi "THeMIS" tiek piegādāti Ukrainai, bija sabotāžas akts, ko pasūtīja Krievijas specdienesti.