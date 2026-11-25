"Visa kara liktenis ir atkarīgs no Krimas tilta": Z blogeris Kalašņikovs vērtē Ukrainas trieciena sekas
Krievijas Z patriots Maksims Kalašņikovs apgalvo, ka Ukraina ar veiksmīgo triecienu Krimas tiltam ir būtiski sašķobījusi Krievijas bruņoto spēku pozīcijas karā.
Ukraina ir atradusi Krievijas sāpīgo punktu šajā karā, un tas izrādījies Krimas tilts. Šādu paziņojumu izteicis pazīstamais Krievijas Z kara korespondents un "saniknotais patriots" Maksims Kalašņikovs.
Pēc viņa teiktā, izsitot no ierindas Krimas tiltu, Ukraina faktiski atstājusi bez apgādes visu Krievijas okupācijas armijas dienvidu grupējumu.
"Patiesībā tas rada draudus zaudēt Krimas pussalu. Tik nopietna ir situācija," sacīja Z blogeris.
Viņš uzskata, ka Krimas tilts varētu kļūt par pēdējo salmiņu, kas salauzīs Krievijas mugurkaulu šajā karā.
"Pēc gandrīz pieciem gadiem karš ir nonācis līdz tādam punktam, kad pat viens lieks salmiņš var salauzt pārslogota, kaut arī varena kamieļa mugurkaulu. Un šobrīd ir tieši tāda situācija... Visa kara liktenis ir atkarīgs tieši no Krimas tilta. Tā patiešām ir... Situācija ir ārkārtīgi bīstama... Pretinieks ir atradis ļoti jutīgu vietu, sāpīgo punktu, kas skar pašas Krievijas Federācijas spēju turpināt karu," uzsvēra Kalašņikovs.