Lukašenko piedāvā Zelenskim kļūt par viņa "drošības garantu", lai kopā dotos uz Maskavu
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā Francijas žurnālam "Le Point" paziņojis, ka ir gatavs kļūt par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska "drošības garantu" un pavadīt viņu braucienā uz Maskavu, kur notiktu sarunas par kara izbeigšanu starp Ukrainu un Krieviju.
Lukašenko, kurš ir pie varas kopš 1994. gada, 2022. gada februārī ļāva Krievijai iebrukt Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas, bet ir noliedzis plānus par Baltkrievijas tiešu iesaistīšanos šajā karā. Lukašenko pārvaldītā Baltkrievija ir ekonomiski un politiski atkarīga no Krievijas, un tās teritorijā ir izvietota daļa no Krievijas kodolieroču arsenāla.
Intervijā, kuru paredzēts publicēt trešdien, Lukašenko sacīja: "Es ar Zelenski varam iesēsties lidmašīnā un lidot uz Maskavu. Mēs abi, man garantējot viņa drošību un visu pārējo." "Ja viņš to nepieņem, tad lai viņš turpina karot, lai pats dodas uz fronti ar Kalašņikova automātu un cīnās. Karš turpinās; to vajag apturēt," piebilda Lukašenko.
Zelenskis, komentējot Lukašenko priekšlikumu, paziņoja, ka tā ir vienkārši informācijas telpas piesārņošana ar nekonstruktīviem priekšlikumiem. "Tad lai viņš kopā ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu brauc uz Kijivu. Un mēs arī garantēsim viņiem drošu uzņemšanu," atbildēja Zelenskis uz žurnālistu lūgumu komentēt Lukašenko teikto.
Jau ziņots, ka Ukraina vairākkārt rosinājusi Krieviju noslēgt pamieru, taču agresorvalsts šos priekšlikumus noraidījusi. Piemēram, 2025. gada martā Maskava atteicās no ASV ierosinātā 30 dienu pamiera uz sauszemes, jūrā un gaisā. Savukārt tā paša gada decembrī Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija nevēlas pamieru Ziemassvētkos, jo tas dotu Kijivai iespēju atvilkt elpu. 2026. gada 8. un 9. maijā Krievija pasludināja vienpusēju pamieru savas "Uzvaras dienas" svētku laikā. Bet īslaicīgi abas puses pārtrauca uguni oktobra beigās tika ieviests Hersonas apgabala Oleškos, lai īstenotu humānu misiju.
Ukraina jau vairākus mēnešus ir brīdinājusi Baltkrieviju no tālākas iesaistīšanās karā, uzsverot pieaugušos Krievijas uzbrukumus Ukrainas ziemeļu daļai un apgalvojot, ka ir konstatēti militāri priekšdarbi abu valstu robežas Baltkrievijas pusē.