Sarkozī un Karlai Bruni draud līdz desmit gadiem cietumā - abi stāsies tiesas priekšā
Francijas bijušais prezidents Nikolā Sarkozī un viņa sieva, dziedātāja Karla Bruni, nākamgad stāsies tiesas priekšā apsūdzībās par liecinieka ietekmēšanu lietā par Sarkozī 2007. gada vēlēšanu kampaņas finansēšanu, otrdien atklāja lietai pietuvināts avots.
Sarkozī, kurš ieņēma prezidenta amatu no 2007. līdz 2012. gadam, ir iesaistīts vairākās tiesvedībās. Pagājušajā gadā viņš uz neilgu laiku nonāca cietumā lietā par noziedzīgu sazvērestību saistībā ar Lībijas diktatora Muamara Kadafi plānu finansēt viņa vēlēšanu kampaņu apmaiņā pret palīdzību viņa starptautiskā tēla atjaunošanā.
Sarkozī kļuva par pirmo bijušo Francijas prezidentu pēc Otrā pasaules kara, kas nonācis aiz restēm. Viņš tika atbrīvots no cietuma pēc 20 dienām uz laiku, kamēr tiek izskatīta apelācija. Apelācijas tiesa savu lēmumu šajā lietā paziņos pirmdien.
Viens no galvenajiem apsūdzētājiem šajā lietā bija franču libāņu ieroču tirgotājs Zijads Takedins, kurš pagājušajā gadā nomira Libānā. 2016. gadā viņš apgalvoja, ka 2006. un 2007. gadā palīdzēja nogādāt no Kadafi līdz pat pieciem miljoniem eiro skaidrā naudā Sarkozī un bijušā prezidenta štāba priekšsēdētājam. Taču 2020. gada novembrī Takedins intervijā Francijas medijiem pēkšņi atsauca savu apsūdzību, bet vēlāk viņš atgriezās pie sākotnējiem apgalvojumiem.
Tas noveda pie apsūdzībām Sarkozī un viņa sievai par liecinieka ietekmēšanu, samaksājot viņam par viedokļa maiņu ar sabiedrisko attiecību speciālistes Mimi Maršānas starpniecību. Bruni tiek turēta aizdomās par to, ka 2019. gada beigās pieprasījusi slepenu telefona līniju, lai sazinātos ar Maršānu par Takedina lietu.
Avots ziņu aģentūrai AFP atklāja, ka tiesa nākamā gada novembrī izskatīs Sarkozī un Bruni lietu par "noziedzīgu sazvērestību ar nolūku izdarīt krāpšanu", kā arī par labumu gūšanu no liecinieka ietekmēšanas. Arī Maršāna tiek apsūdzēta par "noziedzīgu sazvērestību ar nolūku izdarīt krāpšanu", kā arī par liecinieka ietekmēšanu.
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Apsūdzētajiem notiesāšanas gadījumā draud līdz desmit gadiem cietumā un naudas sods 150 000 eiro apmērā. Sarkozī jau ir notiesāts par pārmērīgiem izdevumiem neveiksmīgajā 2012. gada vēlēšanu kampaņā un mēģinājumu ietekmēt tiesnesi.