Gluži kā Ziemassvētku filmā: Melnā jūra krastā izskalo vecīšus, ziemeļbriežus un polārlāci
Neparasta aina pavērusies Bulgārijas Melnās jūras piekrastē, kur atvērts pirms vairāk nekā trim nedēļām krastā izskalots kravas konteiners. Tajā atrastas Ziemassvētku vecīšu figūras cilvēka augumā, polārlāča statuja, ziemeļbrieži un dažādi svētku rotājumi aptuveni 50 000 eiro vērtībā. Tomēr aiz šķietami jautrā atraduma, iespējams, slēpjas ar karu Ukrainā saistīts incidents.
Viens no Ziemassvētku vecīšiem sēdēja vara krāsas zirga mugurā, savukārt cits – ar dāvanām piekrautās kamanās. Vējainajā pludmalē svētku dekorācijas radīja visai sirreālu ainu.
Konteineru jūra izskaloja 2. novembrī netālu no Arapjas kempinga pie Carevas pilsētas. Tas bija iestrēdzis piekrastes klintīs, un, lai viļņi konteineru neieskalotu atpakaļ jūrā, tas tika nostiprināts. Turpmākās 22 dienas atradums tika apsargāts visu diennakti. Ar Bulgārijas militārās prokuratūras atļauju otrdienas rītā konteiners tika atvērts izmeklētāju un muitas darbinieku klātbūtnē.
Kā vēsta Bulgārijas sabiedriskā televīzija (BNT), konteinerā atrastas vairāk nekā 80 kastes ar Ziemassvētku rotājumiem. Pārsteidzoši, ka, neraugoties uz vairākām nedēļām jūrā un piekrastē, liela daļa dekorāciju nav cietušas un joprojām atradušās oriģinālajā iepakojumā. Krava pieder kādam Rumānijas uzņēmumam. Pēc atrasto preču uzskaites tās paredzēts aizvest ar kravas automašīnu.
Izmeklētāji pieļauj, ka konteiners bijis daļa no Grieķijas uzņēmuma pārvaldītā konteinerkuģa "Contship Jet" kravas. Kuģis oktobra beigās nogrima Melnajā jūrā pēc jūras dronu uzbrukuma.
Burgasas apgabala gubernators Diko Dikovs jau novembra sākumā norādīja, ka konteinera saistība ar nogrimušo kuģi vēl jāpārbauda. Arī kuģa operators "Contships Management" pagaidām nav varējis apstiprināt, ka atrastais konteiners patiešām atradies uz konkrētā kuģa.
Uzbrukumi tirdzniecības kuģiem Melnajā jūrā raisījuši bažas par Krievijas kara pret Ukrainu ietekmi uz kuģošanas drošību reģionā. Bulgārija vērsusies pie sabiedrotajiem pēc palīdzības jūras drošības stiprināšanā.