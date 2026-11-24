Pēc Orbāna ēras - vēsturisks pavērsiens: Ungārijas premjers tiekas ar Zelenski un nosoda Krievijas agresiju
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars otrdien vizītē Ukrainā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, dēvējot šo vizīti par jauna posma sākumu Kijivas un Budapeštas attiecībās.
Kopš Maģara stāšanās amatā maijā kaimiņvalstis ir centušās atjaunot attiecības, kas bija ievērojami pasliktinājušās Maģara priekšteča Kremlim draudzīgā Viktora Orbāna laikā.
Maģars tikās ar Zelenski Užhorodā Aizkarpatu apgabalā, kur dzīvo daudz etnisko ungāru. Viņš nolika ziedus pie kritušā karavīra kapa. "Es uzskatu šo par vēsturisku dienu un lielisku iespēju atvērt jaunu nodaļu mūsu valstu vēsturē un attiecībās," kapsētā sacīja Maģars.
Zelenskis sociālajos tīklos norādīja, ka Maģara vizīte noteikti nesīs pozitīvus rezultātus, piebilstot, ka valstīm jau ir nolīgumi politikas, enerģētikas un infrastruktūras jomās.
A very substantive meeting with Prime Minister of Hungary @magyarpeterMP. There are many areas in which our countries can work together and strengthen each other. Energy, bilateral trade, humanitarian support – we managed to discuss it all today. In particular, supplies of gas and diesel fuel to Ukraine and expanding the use of Ukraine’s gas storage facilities by Hungarian companies. Joint infrastructure projects – reconstructing existing border crossing points and opening new ones, as well as direct train services between Ukraine and Hungary on new routes. We also spoke about humanitarian demining and expanding Hungary’s participation in the relevant Coalition. Concrete agreements have been reached on all these issues. We tasked our teams with working at their respective levels to ensure their prompt implementation. I thank the Prime Minister for his visit to Ukraine, his support, and his condemnation of Russian aggression.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026
Orbāna valdību laikā Ukrainas attiecības ar Ungāriju faktiski bija iesaldētas, un Orbāns kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā vairākkārt devās vizītēs uz Maskavu. Maģars centies uzlabot attiecības ar Ukrainu un uzsvēra, ka "ungāru tauta dziļi nosoda šo šausmīgo Krievijas agresiju".
Ungārijas un Ukrainas attiecības ievērojami uzlabojās pēc tam, kad Ukraina nesen pieņēma likumu, kas risina Budapeštas ilgstošās bažas par Ukrainas ungāru tiesībām. Pēc balsojuma Ungārija piekrita ļaut Eiropas Savienībai (ES) atvērt jaunas sadaļas sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam.
Zelenskis kapsētā teica, ka jūtas pateicīgs par to, ka "veido svarīgas kaimiņattiecības ar Ungāriju". Viņš piebilda, ka abi līderi un viņu komandas plāno apspriest virkni jautājumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Maģars iepriekš izteicās, ka mudinās Zelenski paātrināt reformu mazākumtautību valodu tiesību jomā.