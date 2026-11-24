Putins nikns par Ukrainas rīcību un sola atriebties: "Atbildes pasākumi ir neizbēgami"
Krievijas diktators Vladimirs Putins piedraudējis Ukrainai ar atbildes triecieniem par uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Viņš pārmetis Kijivai arī ASV prezidenta Donalda Trampa aicinājuma ignorēšanu.
Uzstājoties sanāksmē par Krievijas degvielas un enerģētikas nozares attīstību, Putins apgalvoja, ka Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes objektiem, neraugoties uz Trampa aicinājumu no šādiem triecieniem atturēties. "Vēlos uzsvērt, ka atbildes pasākumi no mūsu puses ir neizbēgami. Tas jāzina visiem," paziņoja Putins.
Krievijas diktators arī aicināja valdību apspriest papildu drošības pasākumus enerģētikas objektu un tajos strādājošo aizsardzībai. Vienlaikus Putins apgalvoja, ka Ukrainas uzbrukumi nespēšot nodarīt Krievijai kritisku kaitējumu.
Tikmēr Ukrainas uzbrukumi jau būtiski ietekmējuši Krievijas naftas nozari. Saskaņā ar divu nozares avotu aplēsēm, uz kurām atsaucas "Reuters", kopš oktobra beigām Ukrainas dronu uzbrukumu rezultātā Krievijas naftas pārstrādes apjoms sarucis par 45%.
Naktī uz 23. novembri Ukrainas spēki veica jaunus triecienus vairākiem Krievijas naftas infrastruktūras objektiem. Pēc uzbrukuma Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabala gubernators paziņoja, ka uzņēmums apturējis darbību.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau iepriekš norādījis, ka Ukraina ir gatava pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ja arī Maskava pārtrauks triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.