Eiropas Savienībā briest domstarpības par nākamo septiņu gadu budžetu
Lai gan tuvojas sarunu par Eiropas Savienības (ES) 2028.-2034. gada budžetu noslēguma posms, reakcija uz Eiropadomes prezidenta Antoniu Koštas jaunāko priekšlikumu liecina, ka līdz vienošanās panākšanai vēl ir tāls ceļš ejams, raksta avīze "Financial Times".
ES līderi ceturtdien un piektdien tiksies Briselē, lai pārvarētu domstarpības par budžetu, cenšoties panākt vienošanos līdz gada beigām.
Košta sestdien iepazīstināja ar jaunu priekšlikumu, kas paredz samazināt Eiropas Komisijas piedāvājumu par 10% līdz 1,58 triljoniem eiro. Tas gan ir par ceturto daļu vairāk nekā pašreizējais septiņu gadu budžets.
Laikraksts norāda, ka lielākā daļa ierosināto samazinājumu attiecas uz prioritārām jomām. Izdevumus konkurētspējai, inovācijām un drošībai Koštas piedāvājumā paredzēts samazināt par 16,2%, savukārt lauksaimniecības un kohēzijas budžetu - par 5,1%.
Vācija, Nīderlande, Austrija, Somija un Zviedrija, kuru iemaksas ES budžetā ir lielākas par līdzekļiem, ko tās saņem, uzskata, ka ierosinātie samazinājumi ir nepietiekami un vērsti uz nepareizām prioritātēm, raksta FT.
"Košta atkal samazina nākotni, lai aizsargātu pagātni," teica kāds ES diplomāts, piebilstot, ka ierosinātie samazinājumii pārnesīs problēmas uz nākotnes budžetiem.
FT norāda, ka arī neto saņēmējvalstis paudušas nožēlu par ierosinātajiem samazinājumiem laika, kad, kā sacījis Polijas Ārlietu ministrjas valsts sekretārs Ignacijs Ņemčickis, "ES saskaras ar arvien lielākiem izaicinājumiem".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Eiropas Parlaments (EP) ir kritiski noskaņots par Koštas ierosinājumu: "Šis priekšlikums EP ir nepieņemams un nevar kalpot par pamatu mūsu piekrišanai," teica EP galvenais sarunvedējs Zigfrīds Murešans.
Reakcija uz ierosināto digitālo pakalpojumu nodokli, kas, pēc aplēsēm, septiņu gadu laikā ļautu iekasēt 35 miljardus eiro, ir atšķirīga. Murešans to novērtēja atzinīgi, argumentējot, ka šāda nodokļa noteikšana tehnoloģiju gigantiem būtu taisnīga.
Pretinieki baidās izprovocēt Vašingtonu, jo ar šo nodokli tiktu aplikti galvenokārt amerikāņu tehnoloģiju uzņēmumi, raksta FT.