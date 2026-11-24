Propagandists par braucienu pāri Krimas tiltam: "Braucām pilnīgā tumsā, un es ieraudzīju to, ko baidījos ieraudzīt"
Krievijas propagandists Aleksandrs Gornijs pametis okupēto Krimu un devis mājienu, ka Kerčas tilta stāvoklis ir daudz sliktāks, nekā sākotnēji varētu šķist.
Pēc trieciena Kerčas tiltam Krievijas iedzīvotāji masveidā pamet okupēto Krimu. Steigā no pussalas devies prom arī Z blogeris Aleksandrs Gornijs, kurš 24. novembrī savā blogā dalījies ar ceļā piedzīvoto.
Gornijs apgalvo, ka devies no pussalas uz Maskavu it kā neatliekamu medicīnisku iemeslu dēļ. Tomēr viņš norādījis, ka vismaz līdz gada beigām Krimā atgriezties neplāno.
"Devos uz kontinentu... Pēdējo sešu mēnešu laikā kopā ar visiem pārējiem esmu piedzīvojis īstu pussalas blokādi, kad degviela maksā 300 rubļu, diennaktīm ilgi nav elektrības, bet par dzīvi jāmaksā pēc dubulta tarifa. Nervi? Jā, ar gadiem uz notiekošo reaģē arvien asāk, un tas vēl vairāk pasliktina jau tā ne pārāk stipro veselību... Nedaudz jāatgūst spēki," rakstīja Gornijs.
Uz Krieviju viņš devās pa saglabājušos Krimas tilta dzelzceļa daļu, dodot mājienu, ka arī tā ir bojāta daudz nopietnāk, nekā varētu šķist.
"Galvenais, lai dzelzceļa tilts izturētu, taču, manuprāt, jau tagad ar to ir nopietnas problēmas. Kad braucām pāri tiltam pilnīgā tumsā, es ieraudzīju to, ko baidījos ieraudzīt," rakstīja Z propagandists.
Sīkāk par redzēto viņš gan nestāstīja.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ukraina nesen veica vairākus triecienus