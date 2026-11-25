Latvijas ceļotāju iecienīts galamērķis kļūst arvien bīstamāks - var ciest arī nevainīgi tūristi
Slavenā kūrortsala, kas gadiem ilgi piesaistījusi tūristus ar balto smilšu pludmalēm, tropisko dabu un romantiskajiem kūrortiem, saskaras ar arvien nopietnāku noziedzības problēmu.
Bali ir viens no iecienītākajiem eksotiskajiem atpūtas galamērķiem Latvijas iedzīvotāju vidū. To bieži dēvē par dievu salu, savukārt skaistās pludmales un rosīgā naktsdzīve padarījusi to īpaši populāru jaunlaulāto vidū.
Tomēr šīs tropiskās paradīzes ēnas puse rada arvien lielākas bažas. Indonēzijas varasiestādes saskaras ar ārvalstu noziedzīgo grupējumu darbību, kuros, kā tiek apgalvots, nozīmīga loma ir noziedzniekiem no Krievijas un citām bijušās Padomju Savienības valstīm.
Krievijas organizētās noziedzības eksperts Leslijs Holmss situāciju salīdzinājis ar Mežonīgajiem Rietumiem, kur tūristi arvien biežāk var nonākt noziedzīgo grupējumu savstarpējo konfliktu epicentrā, vēsta "The Sun".
Pēc viņa teiktā, briesmas draud ne tikai pašiem noziedzniekiem, bet arī nevainīgiem atpūtniekiem, kuri gadījušies nepareizā vietā un nepareizā laikā.