Ukraina gatavo "pārsteigumu" Maskavai un tās apkārtnei: tās varētu piemeklēt okupētās Krimas liktenis
Ukrainas prezidenta birojam pietuvināts avots atklājis, ka Ukraina gatavo jaunu pavērsienu karā, kas tuvākajos mēnešos varētu būtiski mainīt situāciju Krievijas galvaspilsētā un tās apkārtnē.
Ukraina sistemātiski rada priekšnoteikumus tam, lai Maskavu un Maskavas apgabalu piemeklētu tāds pats liktenis kā okupēto Krimu, kur Ukrainas droni un raķetes lido "gandrīz kā savās mājās". Par to vēsta "Telegram" kanāls "Ukraine Context", kas tiek saistīts ar Ukrainas prezidenta biroju un Kirilo Budanovu.
Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju sagatavošanās darbi tiek veikti, lai izmantotu konkrētus triecienieročus, kuru skaits tuvākajos mēnešos pieaugs.
"Ukrainas aizsardzības spēki sistemātiski gatavo atsevišķus Krievijas reģionus, tostarp Maskavas reģionu, tam, lai tos piemeklētu okupētās Krimas liktenis, kur Ukrainas droni un raķetes brīvi lido gandrīz kā savās mājās. Tas tiek darīts, gatavojoties izmantot konkrētus triecienieročus, kuru tuvākajos mēnešos kļūs vairāk," teikts paziņojumā.
Pēdējos mēnešos Ukraina pārgājusi uz sistemātisku Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu un militārās loģistikas objektu iznīcināšanu Krimā. Tā rezultātā Ukrainas droni un raķetes pussalas teritorijā var darboties ievērojami brīvāk, tostarp diennakts gaišajā laikā.
Šo sagatavošanās darbu kulminācija bija 17. novembrī īstenotā vērienīgā kombinētā uzbrukuma operācija pret Krimas tiltu.
Ukrainas droni aktīvi medī Krievijas militāro tehniku, degvielas cisternas un kravas automašīnas ar munīciju uz autoceļa Džankojas un Čonharas apkārtnē. Pēc "Euronews" analītiķu datiem, tas jau izraisījis strauju militāro kravu pārvadājumu apjoma kritumu un akūtu degvielas krīzi pussalā.
Par triecienu pastiprināšanu runā arī Ukrainas amatpersonas. Ukrainas aizsardzības ministrs Jevhens Hmara NATO Parlamentārajā asamblejā paziņoja, ka Ukrainas tālas darbības rādiusa triecienu rezultātā no ierindas izsista vairāk nekā puse Krievijas naftas pārstrādes jaudu, un solīja šos triecienus pastiprināt.
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Ukraina sabombardējusi Krievijas kosmiskās izlūkošanas kompleksu
Ukrainas trieciena rezultātā Krievija zaudējusi kosmiskās izlūkošanas centru - gaisa un kosmiskās aizsardzības kompleksu "AP-MRIK-VKO", kas ietilpst Kosmiskās situācijas izlūkošanas 821. galvenā centra 572. atsevišķajā radiotehniskajā mezglā.
Krievijā izskanēja informācija, ka jau 21. novembrī Maskavas apgabala apdzīvotajā vietā Čehova-7 Ukrainas bruņoto spēku 30 reaktīvo dronu uzbrukumā esot nopietni bojāts Kosmiskās situācijas izlūkošanas 821. galvenā centra radiotehniskais mezgls.
"Telegram" kanāla "Dosje špiona" izplatīto informāciju precizēja Ukrainas atvērto avotu izlūkošanas (OSINT) analītiķu kanāls "Exilenova+".
Daudzfunkcionālais gaisa un kosmiskās aizsardzības informācijas komplekss "AP-MRIK-VKO" patiešām tika bojāts Ukrainas spēku uzbrukumā. Taču minētais komplekss patiesībā atrodas nevis Maskavas, bet gan Smoļenskas apgabalā.
"Šāda veida kompleksi paredzēti izlūkošanas datu apkopošanai un apstrādei, situācijas novērošanai gaisa telpā un kosmosā, kā arī Krievijas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības vienību nodrošināšanai ar informāciju," uzsvēra "Exilenova+".