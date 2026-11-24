Zelenskis paziņo nelabu vēsti visiem Krievijas kuģiem ar ieročiem vai aizliegtu kravu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka tā bija Ukraina, kas veica dronu triecienu Somu līcī Krievijas kravas kuģim "Sparta II". Par to viņš paziņoja intervijā ziņu aģentūrai "Bloomberg".
"Mēs visu izdarījām pareizi. Jebkurš kuģis ar Krievijas karogu, viss, kas pārvadā ieročus vai sankciju pakļautas kravas, kurās var būt Dievs vien zina kas, mums ir likumīgs mērķis gan Krievijas teritoriālajos ūdeņos, gan neitrālajos," sacīja Zelenskis.
Kā norādīja Ukrainas prezidents, uzbrukums veikts Krievijas teritoriālajos ūdeņos, bet pēc tam degošais kuģis sācis dreifēt Somijas krasta virzienā. Uzbrukums izraisīja "dažādas reakcijas", jo "daži Eiropas partneri ir nobažījušies par to, kas notiek Baltijas jūrā", pauda Zelenskis. Pēc prezidenta teiktā, viņš uzdevis ministriem un armijas pārstāvjiem "aktīvāk sadarboties ar partneriem, lai tiem būtu pietiekami daudz informācijas un nerastos nekādas negaidītas situācijas".
Kā sestdien paziņoja Somijas Aizsardzības spēki, Somu līcī uz rietumiem no Hoglandes salas neitrālajos ūdeņos noticis dronu trieciens Krievijas tirdzniecības kuģim. Kremlī iepriekš paziņoja, ka uzbrukums Krievijas kuģim Baltijas jūrā rada "spriedzes saasināšanos reģionā".
Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs arī aicināja Baltijas valstis "izmantot savu ietekmi uz Ukrainu", lai nepieļautu šādus incidentus. "Gribētos cerēt, ka Baltijas valstis izmantos savu ietekmi uz Kijivas režīmu, lai atturētu to no bīstamas teroristiskas prakses," preses brīfingā sacīja Peskovs, netieši atzīstot, ka Ukrainas triecieni sāpīgi sit pa agresori.
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Otrdien kuģis "Sparta II" kopā ar apkalpi atgriezās Sanktpēterburgā.