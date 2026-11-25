Aiz propagandas priekškara: pļauka Eiropai, Jaltas normalizēšana un Baltijas strupceļš
Krievijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dziņpina pagājušās nedēļas tikšanās Ķīnas pilsētā Šeņdzeņā kļuva par Kremļa propagandistu apspriestāko tematu, to pasniedzot kā Putina diplomātisko uzvaru, bet samitā pieņemto deklarāciju raksturojot kā "pļauku Eiropai".
Putina galvenie paziņojumi Šeņdžeņā bija šādi: "Jaltas konferencē nebija nekā slikta"; "Krievija neiebilst pret Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, bet tās pievienošanās NATO ir sarkanā līnija, tāpat kā jebkuras NATO valsts karaspēka izvietošana Ukrainā"; "Pēc triecieniem Krimas tiltam mēs nerisināsim nekādas sarunas ar Ukrainu. Mēs atbildēsim uz šiem triecieniem. Un es vēlos, lai visi to zinātu. Es uzskatu, ka mūsu atbildes darbības būs daudz sāpīgākas nekā tas, ko Kijivas režīms nodarīja tiltam".
Līdztekus Šeņdžeņas samitam krievi izsmēja 17. novembrī Briselē notikušo 37. Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas tikšanos. Eiropas valstu līderi tika dēvēti par nespējniekiem, kā arī kārtējo reizi klāstīts, ka Eiropas valstis nevēloties mieru, bet gribot karot ar Krieviju.
Tāpat pagājušās nedēļas vēstījumos tika izceltas Baltijas valstis, paziņojot, ka tās līdztekus Polijai ir lielākās rusofobes Eiropā. Tika arī rādīts sižets par to, ka Igaunija slēgusi robežšķērsošanas punktu Narvā, sūkstoties par "nabaga krieviem, kas netiek uz radinieku kapiem".
Jaltā esot svinēta uzvara pār nacismu
Reaģējot uz Rietumvalstu mediju un politikas analītiķu vilktajām paralēlēm starp Šeņdžeņas samitu un 1945. gada Jaltas konferenci, kurā ASV prezidents Frenklins Rūzvelts, britu premjers Vinstons Čērčils un PSRS diktators Josifs Staļins vienojās par pēckara Eiropas sadalījumu, par ko 2005. gadā ASV vārdā atvainojās toreizējais prezidents Džordžs Bušs, Putins paziņoja, ka neredz Jaltā neko sliktu.
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"Vai jūs zināt, kas bija slikts Jaltā? Nu, kas bija slikts? Jalta svinēja uzvaru pār nacismu. Es nebūtu pret to; es domāju, ka būtu pareizi fiksēt uzvaru pār neonacismu, lai mēs varētu runāt par pašu ideoloģisko sakņu - ksenofobijas, rusofobijas un citu fobiju - izskaušanu, lai mēs varētu runāt par visa, kas saistīts ar sadarbību ar Hitleru un viņa režīmu, izskaušanu," preses konferencē pauda Putins.
Savukārt par naftas piegāžu netraucēšanu Solovjovs izteicās, ka "šis patiesībā ir liels sveiciens gan Ukrainai, gan Eiropai. Šis ir liels sveiciens visiem tiem, kuriem tas neizdevās un kuri mēģina aplaupīt tankkuģus. Šis ir liels sveiciens tiem, kas mēģina uzbrukt tankkuģiem pie Lībijas krastiem, piemēram, gāzes tankkuģiem. Šis ir liels sveiciens tiem, kas uzbrūk enerģijas objektiem, energosistēmai, proti, degvielas un enerģijas eksporta sistēmai".
Domnīcas "Atlantic Council" ieskatā Putina lielākais panākums ir tas, ka Tramps viņu nosauca par savu draugu. "Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tas sūta ārkārtīgi spēcīgu signālu visai Krievijas elitei: lai ko Putins darītu, viņš vienmēr tiek cauri sveikā. Viņš joprojām ir gudrākais, pieredzējušākais un vienkārši izcilākais politiķis Krievijā. Viņam nav alternatīvas. Pat pēc gandrīz piecus gadus ilga kara pret Ukrainu viņš nav starptautiski izstumts. Gluži pretēji - viņš ir ASV prezidenta draugs."
Domnīca norāda, ka Putinam ārkārtīgi patīkama ir gan SKT nosodīšana, gan teiktais par naftas plūsmu netraucēšanu, gan paustā neapmierinātība ar ANO. Jo Putins ir saņēmis visstingrāko nosodījumu no ANO Ģenerālās asamblejas. Tās pieņemtās rezolūcijas, kurās nosodīts Krievijas karš pret Ukrainu, ir bijušas daudz asākas nekā jebkura kritika, ko Apvienotās Nācijas veltījušas Trampam vai Sji.
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Putins apsūdz Eiropu "politiskā caurejā"
"Ir pienācis laiks pārtraukt šo politisko caureju, beigt izplatīt muļķības par to, ka Krievija it kā plāno karu ar Eiropu," paziņoja Putins, vienlaikus piebilstot, ka "jautājums ir par to, vai pārējās konfliktā iesaistītās puses, Ukraina un, teiksim, šajā gadījumā, viņu Eiropas sponsori ir gatavi pieņemt kompromisus. Tas ir, vai viņi vēlas miermīlīgi panākt vienošanos par karadarbības izbeigšanu. Spriežot pēc tā, ko mēs redzam, šobrīd viņi to nevēlas."
Vienlaikus Putins pauda, ka drošības jautājumu apspriešana, tostarp Eiropā, bez pašiem eiropiešiem ir bezjēdzīga. Tomēr pirms sākt sarunas ar Eiropu, esot jāsaprot tās nostāja.
"Šobrīd jautājums ir par Ukrainas pievienošanos ES. Jebkāda karaspēka ievešana Ukrainas teritorijā mums nav pieņemama. Ko mēs dzirdam no eiropiešiem? Mēs vēlamies, lai karš beidzas, bet pēc tam mēs nekavējoties sūtīsim karaspēku. Tātad, kas tas ir? Tātad, ko viņi mums saka? Ka mēs nepieļausim mieru Ukrainā? To viņi mums saka," Šeņdžeņā klāstīja Putins.
Propagandisti Briselē notikušo Ukrainas atbalsta grupas tikšanos nodēvēja par "ceturtā reiha" samitu, jo tur pulcējoties rusofobi, kas nesaprot, ka viņu laiks sen esot pagājis.
"Visi tie, kas tagad runā par Jaltas šausmām, ir nacistu un viņu ideoloģijas mantinieki; tāpēc mums mierīgi jāsauc šie nelieši vārdos un jātiek ar viņiem galā," paziņoja Solovjovs.
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Tikmēr, kā norāda domnīca "Council of Foreign Relations", viena no problēmām ir tā, ka Krievija līdz šim nav apstiprinājusi, ka tā pieļautu tiešu Eiropas pārstāvju klātbūtni miera sarunās. Gluži pretēji - Putins būtībā ir izsmējis eiropiešus, uzaicinot viņus uz Maskavu, lai tie "precizētu savu nostāju", pēc kā Krievija "lems, kādā formātā turpināt dialogu ar Ukrainu".
Turklāt, kā raksta domnīca, eiropiešiem bīstami ir tas, ka gan Krievija, gan Amerikas Savienotās Valstis (pēdējās - iesaistot eiropiešus) centīsies atbildību par Krievijas drošības "bažu" risināšanu uzvelt Eiropas līderiem. ASV pusei ir maz intereses par to, ko tas faktiski nozīmētu Eiropai, tādējādi Eiropas līderi tiek pakļauti spiedienam panākt vienošanos par kaut ko tādu, kam viņi nekādā gadījumā nevar piekrist - proti, Eiropas drošības mazināšanai.
Lai neiekristu slazdā, eiropiešiem cieši jāsadarbojas ar ASV un jāpaskaidro tām, kāpēc Krievijas prasības attiecībā uz Eiropas drošību neatbilst ASV interesēm un kāpēc spiediena izdarīšana uz eiropiešiem, lai tie piekristu šīm prasībām, ievērojami mazinātu ASV ietekmi Eiropā," norāda domnīca.
Krimas tilts un "Baltijas strupceļš"
Kā jau minēts, Putins paziņoja, ka atriebes triecieni Ukrainai par uzbrukumiem Krimas tiltam būs smagi. Diktators uzsvēra, ka tas esot pavisam civils objekts un salīdzināja sauszemes koridoru uz Krimu ar glābšanas līniju Ladogas ezerā Otrā pasaules kara laikā.
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Proti, no 1941. gada septembra līdz 1943. gada martam Ladogas ezers bija vienīgā saikne, kas savienoja vācu un somu karaspēka aplenkto Ļeņingradu (mūsdienu Sanktpēterburgu) ar pārējo PSRS teritoriju.
Taču Putina salīdzinājums ir vēsturiski nekorekts un nepareizs. Pretēji apgalvotajam, Krimas tilts nav paredzēts tikai civilām vajadzībām, tam ir sava loma karaspēka, degvielas, munīcijas un militārā aprīkojuma pārvietošanā, kas padara to par stratēģisku apgādes ceļu un militāru mērķi.
Savukārt Ladogas ezera ledus un ūdensceļi tika izveidoti, lai vācu aplenkumā nonākušajiem civiliedzīvotājiem un garnizonam nodrošinātu izdzīvošanas iespējas. Ladogas ezers kalpoja par pārtikas piegādes ceļu, kamēr Krimas tilts, kas tika uzbūvēts pēc Krimas aneksijas 2014. gadā, ir kalpojis Krievijas bruņoto spēku uzturēšanai un okupācijas nodrošināšanai Ukrainā. Respektīvi, ja Krima nebūtu anektēta, arī Krimas tilts nebūtu nepieciešams.
Vienlaikus krievi paziņoja, ka triecieni Krimas tiltam bijusi NATO operācija, kuru vadījuši briti. Protams, ka propagandisti arī pauda gandarījumu, ka šos triecienus tiltam nosodīja Tramps, kurš vēlas panākt mieru, un cena, kas par to būtu jāmaksā, viņam ir vienaldzīga. Tāpat kā tas, vai panāktais miers būs taisnīgs.
Līdztekus eiropiešu gānīšanai krievi atkal pievērsās Baltijai, paziņojot, ka Baltijas valstīs mītot mūsdienu Eiropas lielākie šovinisti un nacionālisti. Briselē esot laipni gaidīti tikai tie Baltijas politiķi, kuri ir gatavi burtiski ar asinīm apliecināt savu naidu pret visu krievisko.
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Viņa ieskatā "Jalta nesadalīja pasauli ietekmes zonās. Jalta vienkārši fiksēja realitāti, kas parādījās pēc Otrā pasaules kara". Tas, ka šīs "realitātes" neatbilda starptautisko tiesību normām, Putinam svarīgi nešķiet. Pēc šīs loģikas pasaule pieder stiprākajam un netaisnīgi iekarojumi ir jāpieņem, jo tā esot "realitātes fiksācija".
Zīmīgi, ka Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs, atbildot uz propagandista Jevgēņija Popova jautājumu, vai Šeņdžeņas tikšanās iezīmē neonacisma sagrāvi, atbildēja noliedzoši. "Šī tikšanās nevarēja mūs tuvināt neonacisma sakāvei, un šādas iespējas šajā tikšanās reizē nebija. Šīs iespējas tagad radīsies, tikai turpinot īpašo militāro operāciju," pauda Peskovs. Tas jau vien liecina, ka krievi grib turpināt karu, cerot iegūt maksimālu rezultātu.
Propagandisti arī atsaucās uz Trampa veikto Ukrainas kara salīdzinājumu ar Amerikas pilsoņu karu, norādot, ka arī Putins notiekošo Ukrainā ir vairākkārt nosaucis par pilsoņu karu starp brāļiem. Patiesībā Ukrainā nav nekāda "pilsoņu kara", bet brutāls agresorvalsts iebrukums, un divas tautas par brāļu tautām nepadara tikai tas vien, ka viena tauta pret otras tautas gribu nemitīgi uzstāj, ka tās par tādām būtu jāuzskata.
Krievi arī līksmoja par Šeņdžeņā pieņemto deklarāciju, kurā Ukraina vispār netika pieminēta. Toties tika paziņots, ka "Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT) nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savu jurisdikciju". Jāatgādina, ka SKT ir izdevusi Putina aresta orderi. Deklarācijā ir arī Putinam svarīgs punkts, ka nedrīkst tikt traucēta naftas un naftas produktu globālā plūsma. Visbeidzot, deklarācijā pausta neapmierinātība ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO). Krievu ieskatā "šis kopīgais paziņojums ir kolosāls trieciens Eiropai".
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Odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs paziņoja, ka SKT ar šo deklarāciju ir iznīcināta un "cilvēki, kas tur strādā, kļūst par atstumtajiem, un viņu mēģinājums izpatikt demokrātiem, kad viņi par jebko apsūdzēja ikvienu un visus, ieskaitot prezidentu, ir beidzies".
Propagandisti arī pauda savu sašutumu par Igaunijas parlamenta vienbalsīgo lēmumu pilnībā slēgt robežu ar Krieviju. Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka mēģinājumi uzcelt sanitāro kordonu ap Krieviju dārgi maksās tiem, kas to uzsāks. Igaunija apzināti meklējot konfrontāciju un apzināti palielinot spriedzi.
Svētdienas vakara lielajā nedēļas ziņu apskatā tika ietverti arī fragmenti no Alekseja Deņisova tendenciozās un vēsturiski sagrozītās filmas "Baltijas strupceļš", kur, piemēram, apgalvots, ka Viļņa ir Lietuvas galvaspilsēta, tikai pateicoties Staļina laipnībai.
Tā vien šķiet, ka Putins meklē iemeslus, lai turpinātu karu Ukrainā, vienlaikus nesadusmojot Trampu. Izskatās, ka par šo iemeslu ir kļuvusi Eiropa.