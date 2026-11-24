"Tā ir sensācija!" Pie atkritumu konteinera Viļņā atrod pirms gandrīz 90 gadiem Ņujorkā nozagtu vērtīgu gleznu
Tas, kas teju 90 gadus tika uzskatīts par pazudušu, negaidīti atradies pie atkritumu konteinera Viļņā. Tur uzieta lietuviešu mākslinieka Rimta Kalpoka glezna "Mindauga kronēšana", kas 1939. gadā tika radīta pasaules izstādei Ņujorkā un vēlāk nozagta.
Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja direktors Arūns Gelūns neparasto atradumu nodēvējis par sensāciju. Vērtīgais mākslas darbs nogādāts muzeja Prana Gudīna restaurācijas centrā. Par gleznas likteni pēc izstādes Ņujorkā līdz šim bijis zināms ļoti maz.
Kalpoks gleznu radīja īpaši Lietuvas paviljonam 1939. gada pasaules izstādē "World Expo", kurā ar mākslas darbu palīdzību tika atspoguļoti nozīmīgākie notikumi valsts vēsturē. Gleznā attēlota Lietuvas pirmā karaļa Mindauga kronēšana 1253. gadā – viņš redzams nometies ceļos bīskapa priekšā, kurš tam galvā uzliek kroni.
"Šis mākslas darbs attēlo, kā dzima Lietuvas valsts, kas vēlāk pletās no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai," 1939. gada 14. martā par gleznu rakstīja laikraksts "Aidas". Ņujorkas izstādē līdzās šim darbam bija apskatāmas arī Kalpoka tēva, mākslinieka Petra Kalpoka, gleznas, kas veltītas citiem nozīmīgiem Lietuvas vēstures notikumiem.
Jāatzīmē, ka Rimts Kalpoks (1908–1999) bija lietuviešu gleznotājs un grafiķis, kurš izglītību ieguva Kauņā un Itālijā. Daudzus gadus viņš strādāja par mākslas pasniedzēju Kauņā, radot ainavas, portretus, grafikas darbus un sienu gleznojumus.