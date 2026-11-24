Bijušais Itālijas policijas šefs izdara pašnāvību mafijas sakaru izmeklēšanas laikā
78 gadu vecumā miris bijušais Itālijas policijas priekšnieks Džanni De Dženaro, pret kuru bija sākta izmeklēšana aizdomās par traucēšanu jaunas mafijas lietas izmeklēšanai. Itālijas mediji vēsta, ka viņš izdarījis pašnāvību.
De Dženaro vadīja Itālijas policiju no 2000. līdz 2007. gadam. Viņš bija viena no ietekmīgākajām amatpersonām Itālijas drošības struktūrās pēdējo gadu desmitu laikā.
Tiek ziņots, ka De Dženaro tika atrasts miris savā lauku mājā pēc tam, kad tuvinieki sacēla trauksmi, jo nespēja ar viņu sazināties. Vadošie Itālijas mediji, tostarp laikraksti “La Repubblica” un “Corriere della Sera”, kā arī ziņu aģentūra ANSA, vēsta, ka viņš nošāvies.
Šomēnes Sicīlijas pilsētas Kaltanisetas prokuratūra paziņoja, ka pret De Dženaro sākta izmeklēšana aizdomās par centieniem kavēt izmeklēšanu saistībā ar mafijas sarīkoto sprādzienu Palermo, kurā gāja bojā mafiju aktīvi apkarojušais tiesnesis Paolo Borselino un pieci viņa apsardzes darbinieki. Prokuratūra bija lūgusi piemērot De Dženaro mājas arestu. Viņš noliedza savu vainu, un tiesa vēl nebija pieņēmusi lēmumu saistībā ar šiem apgalvojumiem.
Jāpiebilst, ka Paolo Borselino tika nogalināts 1992. gada 19. jūlijā automašīnā paslēptas bumbas sprādzienā pie savas mātes mājām Palermo. Viņš bija tā paša gada 23. maija sprādzienā nogalinātā tiesneša Džovanni Falkones tuvs draugs. Abu mafijas apkarojošo tiesnešu slepkavību bija pasūtījis tā laika Sicīlijas mafijas “bosu boss” Salvatore Riina, kurš bija bēdīgi slavens arī ar to, ka, pretēji ierastajam mafijas goda kodeksam, aizstāvēja sieviešu un bērnu slepkavošanu. Pēc 23 gadu slapstīšanās viņu notvēra 1993. gadā, viņam piesprieda mūža ieslodzījumu un aiz restēm viņš pavadīja atlikušo mūžu līdz savai nāvei 2017. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
De Dženaro bija viena no centrālajām personībām Itālijas cīņā pret organizēto noziedzību. Savas karjeras laikā viņš no cīņas pret Sicīlijas mafiju “Cosa Nostra” nonāca līdz augstākajiem amatiem policijā un izlūkdienestos. Pagājušā gadsimta 80. gados viņš cieši sadarbojās ar tiesnesi Falkoni vairākās vēsturiski nozīmīgās mafijas lietu izmeklēšanās un piedalījās par informatoru kļuvušā augsta ranga mafijas darboņa Tomazo Bušetas izdošanas organizēšanā no Brazīlijas, vēsta “Reuters”.
Vēlāk De Dženaro vadīja Mafijas apkarošanas izmeklēšanas pārvaldi (DIA), septiņus gadus bija Itālijas policijas priekšnieks un pēc tam vadīja valsts izlūkdienestu koordinācijas departamentu. Tomēr viņa karjera neiztika arī bez pretrunīgi vērtētiem notikumiem. Būdams policijas priekšnieks, De Dženaro vadīja drošības operāciju 2001. gada G8 valstu samita laikā Dženovā, kad izcēlās vardarbīgas sadursmes starp policiju un globalizācijas pretiniekiem. Šis samits joprojām tiek uzskatīts par vienu no pretrunīgākajām epizodēm Itālijas policijas jaunāko laiku vēsturē. De Dženaro konsekventi noliedza pārmetumus par personīgu atbildību par pārkāpumiem un ar šiem notikumiem saistītā tiesvedībā tika attaisnots.
2013. gadā De Dženaro kļuva par valsts kontrolētā aviācijas, kosmosa un aizsardzības rūpniecības koncerna "Finmeccanica", kas vēlāk tika pārdēvēts par "Leonardo", valdes priekšsēdētāju. Šajā amatā viņš strādāja līdz 2020. gadam.