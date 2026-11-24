Varšavas apkaimes mežos meklē desmitiem izmestu punduršpicu, daudzu atrasto sunīšu stāvoklis ir smags
Polijas galvaspilsētas Varšavas apkaimē jau vairākas dienas notiek vērienīga suņu glābšanas operācija. Vēl nenoskaidrotos apstākļos vairākās vietās mežos un laukos pamesti vairāki desmiti punduršpicu – lielākoties gados vecākas un slimas kucītes.
Vairāk nekā 20 kucēnu palīdzības fonda “Judyta” brīvprātīgo pārmeklē mežus, laukus un purvainas teritorijas Garvolinas, Kolbelas un Otvockas apkārtnē. Meklēšanā tiek izmantots arī drons ar termokameru. Dzīvnieki tiek atrasti pat 15–20 kilometru attālumā cits no cita, vēsta vietējie mediji.
Līdz šim izdevies izglābt aptuveni 30 suņus, kuru veselības stāvoklis ir satraucošs. Dzīvnieki ir novārguši, nekopti un pārbijušies. Vairākiem konstatēti audzēji, kašķis, giardioze un babezioze, bet diviem suņiem ir lauztas ķepas. Dažas kucītes nesen dzemdējušas. Nevienam no sākotnēji notvertajiem dzīvniekiem nebija mikročipa.
Dzīvnieku aizstāvji pieļauj, ka suņi varētu būt pamesti pēc nelegālas suņu audzētavas slēgšanas vai arī audzētājs šādi atbrīvojies no vaislai vairs nederīgiem dzīvniekiem, vēsta “TVP 3”. Tomēr pagaidām šīs aizdomas nav apstiprinātas. “Viņas savu uzdevumu bija izpildījušas un tika izmestas kā atkritumi. Viņas ir slimas, gados vecas, un viņu zobi ir katastrofālā stāvoklī,” pavēstīja fonda “Judyta” vadītāja Malgožata Bžezinska. Viņa norādīja, ka sunīši izmesti grupās dažādās vietās ceļmalā, iespējams, pat vairāk nekā desmit eksemplāru vienā reizē, vēsta “TVN 24”.
Glābšanas operāciju apgrūtina gan suņu bailes no cilvēkiem, gan laikapstākļi. Bailīgākie špici joprojām slēpjas mežā un bēg no cilvēkiem. Gaisa temperatūra ir ap nulli grādu, un aptuveni trīs kilogramus smagajiem dzīvniekiem bez barības un tīra ūdens ir ierobežotas izredzes ilgstoši izdzīvot.
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Brīvprātīgie aicina iedzīvotājus nemēģināt suņus noķert pašu spēkiem, bet ziņot par to precīzu atrašanās vietu, novērošanas laiku un pārvietošanās virzienu. Fonds plāno vērsties prokuratūrā par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un nodot izmeklētājiem savākto dokumentāciju. Pagaidām nav zināms, cik daudz pamesto suņu vēl atrodas brīvā dabā.