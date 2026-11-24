"Kārtējie Krievijas meli!" Ukrainas karavīri atklāj, kas patiesībā eksplodēja Riļskas centrā
Pēc tam, kad Krievija paziņoja, ka Ukraina attālināti mīnējusi Kurskas apgabala pilsētu, Ukrainas karavīri šos apgalvojumus noraidīja: "Ar pilnu atbildību paziņojam, ka tie ir kārtējie Krievijas meli."
Ukrainas Desanta triecienvienību 8. korpuss devis triecienu Krievijas elitārās dronu vienības "Rubikon" bāzei, kas bija ierīkota policijas iecirknī Riļskas centrā, Krievijas Kurskas apgabalā. Trieciena rezultātā detonēja tur izvietotā Krievijas munīcijas noliktava, paziņoja korpuss. Maskava savukārt sprādzienos vainojusi Ukrainu.
Perspektīvo bezpilota tehnoloģiju centrs "Rubikon" ir viena no efektīvākajām Krievijas dronu vienībām. Kopš 2024. gada izveidotajā vienībā darbojas aptuveni 5000 operatoru, kuru uzdevums ir iznīcināt Ukrainas dronu vienības, pārraut apgādes līnijas un veikt triecienus pat 200 kilometru dziļumā aiz frontes līnijas. Ukrainas karavīri atzinuši, ka viena frontes sektora aizstāvēšana pirms šīs vienības ierašanās bijusi "kā atvaļinājums".
"Rubikon" darbnīca aiz policijas iecirkņa durvīm
Ukrainas izlūkdienests noskaidroja, ka vienība, kuru korpuss dēvē par "Rubikon S", izvietojusies Riļskas policijas iecirknī, kur ierīkojusi savu darbnīcu, platformā "Telegram" pavēstīja 8. korpuss.
Korpusa bezpilota sistēmu vienības veica precīzus triecienus pa darbnīcu, dronu operatoru izmitināšanas telpām, kā arī objektu, kuru izmantoja Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) dronu operatori.
Munīcijas noliktava pašā pilsētas centrā
Munīcijas noliktava atradās apdzīvotas pilsētas centrā, pārkāpjot elementāras drošības prasības.
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"Munīcija pilsētas vidū pirmām kārtām apdraud civiliedzīvotājus. Un šos draudus radīja nevis Ukrainas karavīri," uzsvēra korpuss.
Pēc sprādzieniem sekoja apsūdzības
Pēc trieciena Krievijas amatpersonas informatīvajā telpā sāka izplatīt apgalvojumus, ka Ukraina attālināti mīnējusi Riļskas centru, vēsta korpuss.
"Ar pilnu atbildību paziņojam, ka tie ir kārtējie Krievijas meli. Mēs neesam veikuši nekādu attālinātu mīnēšanu, izmantojot dronus. Sprādzieni Riļskas centrā notika, detonējot munīcijas noliktavai, kas bija izvietota vietējā policijas iecirkņa telpās," paziņoja 8. korpuss.
Iepriekš Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes virsnieks ar segvārdu "Azimut" vēstīja, ka aiz centra "Rubikon" izveides stāv Krievijas militārais izlūkdienests un Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs.
Viņš arī norādīja, ka "Rubikon" patiešām bauda elitāras vienības statusu un īpašas privilēģijas. Piemēram, tās personāla atlases speciālistiem ir tiesības izraudzīties karavīrus no jebkuras citas militārās vienības.