Krievijas dronos atrastas Lietuvas SIM kartes: Brisele aicina sākt izmeklēšanu
Lietuvas priekšapmaksas SIM kartes atrastas Krievijas bezpilota lidaparātos, kas pērn izmantoti uzbrukumos Ukrainā, otrdien vēsta ziņu vietne "15min.lt", atsaucoties uz Ukrainas militārās izlūkošanas datiem.
Kā ziņo "15min.lt", Krievijas spēku izmantotos dronos atrastas astoņas priekšapmaksas SIM kartes "Pildyk", kuras izdevis mobilo sakaru operators "Tele2". Ukrainas izlūkošanas dokumentos minētas arī "Telia" izdotās kartes "Ežys", taču žurnālistu izmeklēšanā par tām informāciju neizdevās atrast.
"Tele2" apstiprināja "15min.lt", ka atrastās SIM kartes tika nopirktas un aktivizētas 2024. gadā, kad Lietuvā vēl nebija stājušās spēkā prasības reģistrēt priekšapmaksas SIM karšu lietotājus. Kompānijas pārstāvis Lins Marcinkevičs sacīja, ka tādas kartes var nonākt ļaunprātīgu cilvēku rokās ar grupējumu, kas tās iegādājas, aktivizē un pārdod tālāk, starpniecību.
Reaģējot uz žurnālistu sniegto informāciju, Eiropas Komisija aicināja Eiropas Savienības dalībvalstis izmeklēt iespējamos gadījumus, kad Eiropas SIM kartes tiek izmantotas Krievijas militārajās operācijās.
Pētnieciskās žurnālistikas izmeklēšanā, kuru veica "15min.lt" sadarbībā ar ārvalstu partneriem, noskaidrots, ka Krievijas dronos un raķetēs izmantoti rietumvalstu ražotāju elektroniskie komponenti, no kuriem daļa ražoti tikai dažus mēnešus pirms ieroča palaišanas.
Augustā Ukrainā notriektā Krievijas dronā "Geraņ-4" tika atrastas gandrīz 100 detaļas, no kurām 76 bija ražotas ASV uzņēmumos. Saskaņā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras datiem Krievijas ieročos kopumā ir atrastas vairāk nekā 16 000 ārzemēs ražotu detaļu.
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Izmeklēšanu koordinēja Beļģijas ziņu vietne "De Tijd" sadarbībā ar "15min.lt" un citiem starptautiskiem partneriem.