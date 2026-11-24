Lielbritānija no ASV uzņēmuma Ukrainai iegādājusies viltotas sprāgstvielas C-4
Laikraksta "Financial Times" izmeklēšanā atklāts, ka Lielbritānijas Aizsardzības ministrija iegādājusies simtiem tonnu komerciālai lietošanai paredzētas sprāgstvielas, kas maldinoši tirgota kā jaudīgāka ASV ražotās militārās sprāgstvielas C-4 versija. Atklātais rada nopietnus jautājumus par Lielbritānijas paātrināto bruņojuma iepirkumu procesu un Ukrainas dronu operāciju drošību.
Lielbritānija no amerikāņu piegādātāja iegādājusies simtiem tonnu viltotas ASV ražotas sprāgstvielas C-4, kas paredzēta izmantošanai Ukrainas trieciendronos, liecina otrdien publicētā laikraksta "Financial Times" izmeklēšana.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka ASV ieroču tirgotājs Raiens Moriss ar sava uzņēmuma "Tripwire South LLC" starpniecību ieguvis vairākus desmitus miljonu sterliņu mārciņu vērtus līgumus par sprāgstvielu piegādi Lielbritānijas Aizsardzības ministrijai vairāku gadu garumā.
Produkts tika tirgots kā jauna un jaudīgāka sprāgstvielas C-4 versija, kuras tehniskajā dokumentācijā tika apgalvots, ka tā pārspēj tradicionālos šīs sprāgstvielas variantus. Tomēr "Financial Times" izmeklēšanā atklāts, ka patiesībā tā bijusi lētāka komerciālā sprāgstviela, kuras sastāvā netika konstatēts heksogēns – C-4 galvenā sprādzienbīstamā sastāvdaļa.
"Financial Times" izmeklēšanā noskaidrots, ka Moriss no cita ražotāja iegādājies parastu komerciālo sprāgstvielu, mainījis tās marķējumu un pēc tam pārdevis to Lielbritānijas Aizsardzības ministrijai ar 100% uzcenojumu.
Pēc tam sprāgstviela tika piegādāta izmantošanai Ukrainas trieciendronos, radot bažas par militārajām operācijām iegādāto materiālu uzticamību un drošību.
Izmeklēšanas rezultāti atklājuši iespējamos trūkumus Lielbritānijas paātrinātajā bruņojuma iepirkumu procesā, jo īpaši attiecībā uz piegādātāju pārbaudi, kvalitātes kontroli un militārā aprīkojuma piegāžu uzraudzību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izmeklēšana arī radījusi jautājumus par to, vai Lielbritānijas Aizsardzības ministrija pirms līgumu noslēgšanas pietiekami rūpīgi izvērtējusi sprāgstvielas tehniskos parametrus un tās atbilstību drošības prasībām.
Moriss un viņa uzņēmums noraidījuši apsūdzības par maldinošas informācijas sniegšanu attiecībā uz produkta drošību un piedraudējuši vērsties tiesā pret "Financial Times" saistībā ar publicēto izmeklēšanu. Viņš apgalvo, ka ikvienā Lielbritānijai pārdotajā sprāgstvielu partijā bijis heksogēns. Tāpat viņš norāda, ka viņa piegādātā sprāgstviela nerada drošības riskus.
Šī informācija atklātībā nonākusi laikā, kad Rietumvalstis turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas iebrukumu.
Maskava vairākkārt kritizējusi ieroču piegādes Kijivai, apgalvojot, ka tās mazina iespējas panākt konflikta noregulējumu sarunu ceļā un arvien dziļāk iesaista NATO valstis karā.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs iepriekš brīdinājis, ka jebkuru Ukrainai paredzētu ieroču kravu Krievijas bruņotie spēki uzskatīs par likumīgu militāro mērķi. Kremlis arī apgalvojis, ka Rietumu bruņojuma piegādes apgrūtina diplomātiskos centienus izbeigt karu.