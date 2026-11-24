Francijas militārais analītiķis atklāj Krievijas okupācijas armijas zaudējumu apmērus pie Limanas
Francijas militārais analītiķis Klemāns Molēns pievērsis uzmanību kauju nozīmei gar Žerebecas upi, kurās Krievijas bruņotie spēki cietuši ievērojamus zaudējumus.
Pēc Francijas militārā analītiķa Klemāna Molēna aplēsēm, Krievijas armija kaujās par nelielām apdzīvotām vietām gar Žerebecas upi zaudējusi vismaz 12 000 karavīru. Lielākā daļa šo zaudējumu fiksēta 2024. un 2025. gadā, savukārt dati par 2026. gadu pagaidām vēl ir nepilnīgi.
Analītiķis izmantojis izdevuma "Mediazona" apkopotos datus par bojāgājušajiem Krievijas karavīriem, kuru nāves vietu izdevies noskaidrot. Šajā datubāzē iekļauti aptuveni 250 000 cilvēku, savukārt kopējais Krievijas zaudējumu apmērs tiek lēsts no 500 000 līdz 700 000 cilvēku. Tādējādi minētie skaitļi atspoguļo tikai daļu no faktiskajiem zaudējumiem.
Saskaņā ar Molēna datiem apdzīvotajās vietās gar Žerebecas upi bojā gājuši: Ternos – aptuveni 3500 Krievijas karavīru, Nevskē – 1500, Makijivkā – 3600, Novovodjanē – 900, Kovaļivkā – 450, bet Raihorodkā – 900. Analītiķis kopējo bojāgājušo skaitu lēš vismaz 12 000 apmērā.
Following Ukrainian 🇺🇦 Lyman counter-attack this summer, it is worth noting how important reaching the Zherebet river was. Thanks to partial location of killed Russian soldiers from Mediazona count (250k out of 500-700k), we can see how much soldiers they lost on the Zherebets river (only part of real losses) Here are the losses in small villages along this river : ▫️Terny - 3 500 ▫️Nevske - 1 500 ▫️Makiivka- 3 600 ▫️Novovodiane - 900 ▫️Kovalivka - 450 ▫️Raihorodka - 900 In total at least 12 000 Russian soldiers died along this small river, mainly in 2024-2025 (we have very few data from 2026 and keep in mind that this is 1/3 of all losses). This highlights how important this counter-attack was, when we see how Russia struggled to cross the river earlier in the war. When compared, Ukraine lost around 5 500 soldiers on the same river (data much more up to date).— Clément Molin (@clement_molin) November 23, 2026
Analītiķis norāda, ka šādi zaudējumi apliecina vasarā īstenotā Ukrainas pretuzbrukuma nozīmi Limanas apkārtnē. Iepriekš Krievijas karaspēks saskārās ar nopietnām grūtībām, mēģinot šķērsot upi.
Salīdzinājumam – saskaņā ar jaunākajiem Molēna datiem Ukrainas armija šajā pašā frontes sektorā zaudējusi aptuveni 5500 karavīru.