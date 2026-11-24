Maskava: Igaunijas provokatīvā rīcība draud izraisīt atklātu karu ar Krieviju
Igaunijas lēmums slēgt robežšķērsošanas punktus uz robežas ar Krieviju ir provokatīvs un ārkārtīgi bīstams un robežojas ar atklāta kara izraisīšanu pret Maskavu, paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija.
"Igaunijas diplomātam atkārtoti tika norādīts, ka šāda provokatīva un ārkārtīgi bīstama rīcība ir uz atklāta kara izraisīšanas sliekšņa ar Krieviju," teikts agresorvalsts Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā.
Iepriekš tajā pašā dienā ministrija paziņoja, ka uz pārrunām izsaukts Igaunijas pagaidu pilnvarotais lietvedis Maskavā Mareks Juhtegi, ziņo aģentūra BNS.
Ministrijas ieskatā valsts robežas slēgšanai būs bumeranga efekts gan Tallinai, gan Igaunijas sabiedrotajiem Eiropas Savienībā un NATO.
"Krievijas Federācija nākusi klajā ar kārtējiem, jau sen dzirdētiem draudiem," intervijā BNS sacīja Krievijas eksperts un politologs Karmo Tīrs. "Ar ko no tā atšķiras līdzīga Somijas rīcība, slēdzot robežu? Somija slēdza robežu, un vai sākās karš? Arī šeit ir tieši tas pats."
Tīrs piebilda, ka šāds Maskavas paziņojums nav jāuztver nopietni un tas jāvērtē kontekstā, nepalīdzot Krievijai sasniegt tās mērķi – vairot bailes.
"Īsāk sakot, tas ir blefs. Iebiedēšanas mēģinājums numur 275. Vēlme panākt, lai mēs paši sāktu sev iestāstīt: "Neizraisīsim eskalāciju un neprovocēsim.""
Pēc Tīra teiktā, Krieviju no ārpuses nav iespējams provocēt vai pamudināt uz eskalāciju.
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"Ja tā izlems, tā lieliski spēs pati sevi provocēt neatkarīgi no tā, vai pastāv kādi ārēji iegansti. Piemēram, arguments par "krievu aizsardzību" Maskavai ne reizi nav ienācis prātā attiecībās ar Turkmenistānu. Tāpat arguments par "atklātu karu" neizskanēja saistībā ar Somijas robežas slēgšanu. Tas nozīmē, ka ļaut Kremļa draudiem mūs pašus iebiedēt ir aplamākais, ko varam darīt," sacīja Tīrs.
Krievijas Ārlietu ministrija arī paziņoja, ka Igaunijas naidīgā rīcība neaprobežojas tikai ar robežas slēgšanu. "Tallina cenšas kavēt Krievijas kravas kuģu pārvietošanos Baltijas jūrā, mēģinot tos pārbaudīt, sagrābt un aizturēt, lai noteiktu mūsu valstij jūras blokādi."
"Igaunija turpina aktīvi atbalstīt Kijivas režīmu, slepeni ļaujot Ukrainas droniem izmantot savu gaisa telpu, lai veiktu uzbrukumus Krievijas ziemeļrietumiem. Krievijas puse to jau vairākkārt objektīvi fiksējusi un dokumentējusi ar pierādījumiem," teikts ministrijas paziņojumā.
Krievijas Ārlietu ministrija arī atgādināja, ka oktobrī tika noteikts pilnīgs Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegums caur Igaunijas teritoriju.
"Igaunijā arvien plašāk vēršas represijas pret krievvalodīgajiem un "citādi domājošajiem" valsts iedzīvotājiem, kuri nav gatavi akli sekot varasiestāžu oficiālajiem naratīviem par visaptverošu Krievijas nomelnošanu.
Lai atrisinātu "krievu jautājumu", Tallina ne tikai aizliedz krievu valodas lietošanu visos līmeņos, bet arī ķeras pie kriminālvajāšanas un deportē tos, kuri simpatizē mūsu valstij un cenšas saglabāt tiesības uz dzimto valodu un kultūru," paziņoja ministrijā.
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Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā arī apgalvots, ka Igaunijas varasiestādes "nekautrējas izmantot pat piespiedu līdzekļus un draudēt ar pilnīgu Igaunijas Pareizticīgās kristīgās baznīcas likvidēšanu".
"Igaunijas diplomātiskās pārstāvniecības vadītājam tika paskaidrots, ka šāda nepamatota politika, kas vērsta uz visaptveroša naidīguma kultivēšanu pret mūsu valsti, arī turpmāk destabilizēs situāciju reģionā un negatīvi ietekmēs gan Igaunijas iedzīvotāju labklājību, gan jau tā bēdīgo šīs Baltijas valsts ekonomisko situāciju," paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijā.
Ministrijas paziņojumā teikts, ka "Krievijas puse patur tiesības īstenot kompleksus politiskus un diplomātiskus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt Krievijas nacionālās intereses un mūsu valsts pilsoņu likumīgās tiesības".
Krievija 2022. gada 24. februārī sāka pilna mēroga agresijas karu pret Ukrainu un līdz šim nav izrādījusi nekādas pazīmes, kas liecinātu par vēlmi pārtraukt karadarbību.