Madelēnas Makkenas pazušana atkal uzmanības centrā: bijušais policists nāk klajā ar brīdinājumu
Gandrīz 20 gadus pēc trīsgadīgās britu meitenes Madelēnas Makkenas pazušanas Portugālē lietā parādījušies jauni, skaļi apgalvojumi par galveno aizdomās turamo Kristianu Brikneru. Viņa bijušais kameras biedrs apgalvo, ka vīrietis cietumā atzinies noziegumā.
52 gadus vecais Laurencu Kodins, intervijā izdevumam "Mail on Sunday" apgalvojis, ka par izvarošanu notiesātais Brikners 2019. gadā cietumā netālu no Hannoveres viņam atzinies "mazas, blondas meitenes" nolaupīšanā no viesnīcas Portugālē, seksuālā izmantošanā un nogalināšanā.
Pēc Kodina teiktā, Brikners stāstījis, ka ielauzies viesnīcā Praja da Luzā, lai nozagtu naudu un rotaslietas, taču tā vietā nolaupījis aizmigušo meiteni. 45 minūtes viņš vizinājis viņu kemperī, seksuāli izmantojis un panikā nogalinājis, ieraugot policijas bākugunis.
Kodins apgalvo, ka Brikners par notikušo viņam stāstījis 2019. gadā, kad abi atradušies ieslodzījumā Vācijā. Lai gan jau 2020. gadā Vācijas policija Kodinu nopratināja četras stundas, toreiz viņš šādas detaļas neatklāja — detalizētu informāciju Federālajai kriminālpolicijas pārvaldei viņš sniedzis tikai 2024. gadā.
Tikmēr bijušais Londonas Metropoles policijas virsnieks Greiems Vetons paudis šaubas par šiem apgalvojumiem. Vetons norādījis, ka šādam paziņojumam varētu būt slēpts motīvs, piemēram, vēlme gūt atpazīstamību vai personīgs konflikts starp bijušajiem kameras biedriem, īpaši ņemot vērā klusēšanu 2020. gada nopratināšanā. Vienlaikus bijušais policists uzsvēris, ka apgalvojumi jebkurā gadījumā rūpīgi jāpārbauda, lai noskaidrotu, vai tajos ir detaļas, ko varētu zināt tikai nolaupītājs.
Trīs gadus vecā Madelēna pazuda 2007. gada 3. maijā no ģimenes brīvdienu dzīvokļa Praja da Luzā, Portugālē. Vācietis Kristians Brikners, kuru izmeklētāji uzskata par galveno aizdomās turēto 2007. gadā pazudušās Madelēnas Makkenas lietā, noliedz jebkādu saistību ar meitenes pazušanu.