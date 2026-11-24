"Neļausim atstāt sabiedroto bez atbalsta!" Demokrāti gatavo vērienīgu palīdzību Ukrainai un meklē iespējas pārvarēt Trampa veto
Aizvadītajā Halifaksas Starptautiskajā drošības forumā par galvenajiem tematiem kļuva Krievijas karš pret Ukrainu un ASV nostāja.
ASV prezidents Donalds Tramps aicina Eiropu samazināt militāro atbalstu Ukrainai, kas turpina cīņu pret Krieviju. Tomēr NATO un savas pozīcijas ASV Kongresā nostiprinājušie demokrāti negrasās viņā ieklausīties. Par to, atskatoties uz Halifaksas drošības forumu Kanādā, raksta "Politico".
Ukrainas sabiedrotie un ietekmīgi ASV Senāta likumdevēji ir apņēmušies palīdzēt Kijivai nostiprināt savas pozīcijas un pretoties Trampa spiedienam.
Demokrāti, kuri pēc vidustermiņa vēlēšanām ieguvuši kontroli pār Kongresu, Halifaksas forumā skaidri norādīja: ja Tramps vēlēsies atņemt Ukrainai atbalstu, viņam nāksies saskarties ar demokrātu pretestību.
"Tagad mūsu rīcībā ir daudz vairāk instrumentu... Mēs neļausim viņiem atstāt sabiedroto bez atbalsta. Mēs to nepieļausim," paziņoja ASV senators Tims Keins.
Viņš apstiprināja, ka jaunais Kongresa sasaukums jau nākamā gada sākumā sagatavos vairākus miljardus dolāru vērtu palīdzības paketi Ukrainai, kas ietvers gan bruņojuma piegādes, gan humāno palīdzību.
Demokrātu plāns paredz nodrošināt pietiekamu abu partiju atbalstu, lai pārvarētu prezidenta veto.
"Ņemot vērā balsu skaitu, kas Senātā un Pārstāvju palātā tika nodots par sankciju paketi pret Krieviju, mums varētu izdoties nodrošināt vairākumu, kas nepieciešams prezidenta veto pārvarēšanai," Halifaksas foruma kuluāros sacīja senators Endijs Kims.
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Kongress risina sarunas ar Poliju un Vāciju par kopīgu bruņojuma piegādes projektu finansēšanu Ukrainai.
"Jūs redzēsiet visai ievērojamus ieguldījumus Ukrainas aizsardzībā, kas tiks iekļauti aizsardzības un budžeta likumprojektos," norādīja Keins.
Demokrāti forumā arī aktīvi apsprieda gaidāmo izmeklēšanu saistībā ar Īlonu Masku un Pentagonu par satelītinterneta sistēmas "Starshield" darbības ātruma ierobežošanu Ukrainā.