Vācija pēdējā brīdī mainījus tanku pārvietošanas plānu uz Lietuvu, lai nekaitinātu Krieviju
Vācijas tanki un cita bruņutehnika uz mācībām Lietuvā nogādāti pa dzelzceļu, nevis autoceļiem, kā bija plānots sākotnēji, lai lieki neprovocētu Krieviju, vēsta Vācijas laikraksts "Bild".
Izmaiņas attiecībā uz plāniem, kā vācu bruņutehnika tiks nogādāta uz mācībām "Grand Eagle 26" Lietuvā, Vācijas armija pieņēmusi pēdējā brīdī.
Lai gan sākotnēji bija plānots, ka 10. tanku divīzijas spēki tiks vesti autokolonnā caur Poliju uz Lietuvu, tanki un citi transportlīdzekļi tika nogādāti uz Lietuvu ar vilcienu.
Žurnālam "Spiegel" to apstiprināja avoti Bundesvērā. Par izmaiņām plānos sākotnēji ziņoja laikraksts "Bild". Saskaņā ar "Bild" informāciju izmaiņas veiktas, bažījoties, ka visiem labi redzami vācu tanku konvoji ceļā uz NATO austrumu flangu nevajadzīgi provocētu Krieviju. Lēmums pieņemts pēc apspriedēm NATO.
Saskaņā ar "Spiegel" rīcībā esošo informāciju nozīme bijusi arī tam, ka atsevišķi Polijas labējo deputāti nesen bija pauduši iebildumus pret Vācijas bruņoto spēku klātbūtni Polijā, un Vācijas puse nevēlējās vēl vairāk saasināt situāciju.
"NATO gatavojas reālās pasaules scenārijam intensīvāk, nekā tas bijis ilgu laiku," laikrakstam "Bild" teica NATO militārais pārstāvis. "Visu manevru laikā tiek pastāvīgi pārskatīts, vai procedūras ir jāpielāgo, lai panāktu atbilstošu atturēšanas līmeni un izvairītos no nevajadzīgām provokācijām."
Atbildot uz "Bild" jautājumu, Vācijas Aizsardzības ministrija paziņoja: "Iespējamās transporta veidu izmaiņas nav nekas neparasts, un tās ir jāizmēģina, jo tam jābūt iespējamam arī ārkārtas situācijā."