Dienvidkorejā ceļ trauksmi Krievijas lidmašīnu dēļ: iedzīvotājiem liek meklēt patvērumu
Vairākas Krievijas kara lidmašīnas otrdienas rītā ielidoja Dienvidkorejas pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonā, ziņoja Dienvidkorejas ziņu aģentūra "Yonhap".
"Yonhap" koriģēja sākotnējo ziņu, ka Dienvidkorejas gaisa telpu pārkāpušas Ziemeļkorejas lidmašīnas.
"Vairākas Krievijas kara lidmašīnas, nevis Ziemeļkorejas lidmašīnas, ielidoja Dienvidkorejas pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonā virs Austrumu jūras," kā Korejas pussalā tiek saukta Japāņu jūra, ziņoja "Yonhap", atsaucoties uz armiju.
Lidmašīnas pēc ielidošanas šajā zonā tuvojās Ulleundo salai, pamudinot varas iestādes izplatīt brīdinājumu Ulleunas apriņķa iedzīvotājiem valsts austrumu piekrastē.
Iekšlietu un drošības ministrija nosūtīja ārkārtēju brīdinājumu salas iedzīvotājiem, aicinot patverties pazemes patvertnēs vai ēkās. Brīdinājums pēc piecām minūtēm tika atcelts.
Dienvidkorejas armija vēlāk paskaidroja, ka Krievijas lidmašīnas nav pārkāpušas Dienvidkorejas gaisa telpu.