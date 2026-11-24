Polijā naktī ielidojis Krievijas drons - armija jau bija gatava to notriekt, bet pēdējā brīdī pārdomāja
Krievijas bezpilota lidaparāts ielidojis Polijas gaisa telpā un tur atradies īsu laiku, otrdienas naktī paziņoja Polijas bruņotie spēki.
Incidents notika laikā, kad Krievija veica uzbrukumu mērķiem Ukrainas rietumu daļā. Polijas bruņoto spēku operatīvā vadība ar radaru palīdzību nepārtraukti sekoja bezpilota lidaparāta kustībai. Tika dota atļauja iznīcināt objektu.
Tomēr pēc tam, kad bezpilota lidaparāts mainīja kursu uz austrumiem, tika nolemts atteikties no ieroču izmantošanas, lai izvairītos no riska civiliedzīvotājiem, ja bezpilota lidaparāts tiktu iznīcināts.
Pirmdienas vakarā Polijas Ļubļinas vojevodistē iestādes izsludināja gaisa trauksmi, un valsts dienvidaustrumu pierobežas reģionu iedzīvotājus lūdza doties uz patvērumiem.
Iepriekš NATO paziņoja, ka nosūta uz Poliju izlūkošanas lidmašīnu AWACS, lai uzlabotu šīs valsts gaisa telpas aizsardzību. Lēmums par šīs lidmašīnas pārvietošanu tika pieņemts aliansē pēc incidenta, kad 20. novembrī Polijā nokrita trīs Krievijas raķetes H-101.