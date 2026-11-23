Vācijas kanclers Mercs norāda uz NATO kļūdu attiecībā uz Ukrainu 2008. gadā
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzskata, ka Ukrainas neuzņemšana NATO 2008. gadā bija kļūda. Mercs šādu viedokli pauda pirmdien Berlīnē kopīgā preses konferencē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti.
Kancleram preses konferencē tika jautāts, vai viņš piekrīt Francijas prezidenta Emanuela Makrona viedoklim, ka tagad ir pienācis laiks apspriest Ukrainas pievienošanos NATO. Mercs atzina, ka, raugoties atpakaļ, bija kļūda neievērot ASV priekšlikumu 2008. gada NATO samitā Bukarestē par Ukrainas uzņemšanu NATO. Viņaprāt, ja Ukraina būtu kļuvusi par NATO dalībvalsti, Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, iespējams, būtu izdevies novērst.
2024. gada beigās bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele aizstāvēja savu politiku attiecībā uz Ukrainu, jo īpaši atteikšanos jau 2008. gada NATO samitā Bukarestē pavērt ceļu Ukrainai uz pievienošanos Rietumu militārajai aliansei. "Pat pēc rūpīgas apsvēršanas esmu nonākusi pie secinājuma, ka tas noteikti bija pareizi un ka tam bija labi iemesli," politiskajā podkastā teica Merkele. Viņa norādīja, ka, viņasprāt, bija pareizi rīkoties tā, kā viņa to darīja, uzsverot, ka tolaik liela daļa ukraiņu bija noskaņoti pret pievienošanos NATO.
Makrons nesen skaidri pauda vēlmi apspriest Ukrainas pievienošanos NATO. "Pašreizējā situācijā, ņemot vērā Krievijas stingro nostāju, es uzskatu, ka mums no jauna ir jāatver jautājums par Ukrainas pievienošanos NATO," pēc Labas gribas koalīcijas līderu sanāksmes Berlīnē teica Makrons.